شوف خصم حتى 50% من Saco على الأجهزة المنزلية الكهربائية المختارة بعناية

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عمر شويل - جدة خصم حتى 50% من Saco على الأجهزة المنزلية الكهربائية المختارة بعناية، كثير من السيدات تبحث ديماً عن سلامة وصحة أطفالهم وخاصاً أطعمتهم، فيتح متجر Saco العديد من العروض المميزة والتي ترضي جميع الأذواق من حيث لا الأشكال والألوان، جددي أدوات مطبخك من أكبر الماركات العالمية مثل هيوماكس، فيليبس، باناسونك، LCD، حضري أشهي الأكلات والاسناكس والمعجنات اللذيذة بمطبخك بأواني جديدة من اختيارك الأمثل. قدمنا لكم في مقال سابق عروض العودة للمدراس حيث يحتوي على أقوي العروض والخصومات.

خصم حتى 50% من Saco على الأجهزة المنزلية الكهربائية المختارة بعناية

صانعة الوافل الدوارة بجودة عالية، تعمل بقوة 1000 واط، مصنع من ستانلس ستيل ومطلي بالفولاذ المقاوم وغير لاصق،

تصنع الوافل بشكل دائرية 1-7 بوصة، الجهد الكهربائي 220 V، الوزن 1.42 كيلو، صناعة الصين، سهل التنظيف يمكن توضيبه تخزينة بكل بسهولة، بسعر 179.00 ريال بدلاً من 199.75 ريال. أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 59.66 ريال بدون فوائد.

تصنع الوافل بشكل دائرية 1-7 بوصة، الجهد الكهربائي 220 V، الوزن 1.42 كيلو، صناعة الصين، سهل التنظيف يمكن توضيبه تخزينة بكل بسهولة، بسعر 179.00 ريال بدلاً من 199.75 ريال. أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 59.66 ريال بدون فوائد. محضرة الفشار تعمل بقوة 1520 واط، متوفره بلون أحمر/أسود، الجهد الكهربائي 220 _ 240 فولت، مصنع من مادة بلاستيك خال من مادة البيسفينو،كما أنه مزودة بغطاء تتسع لحوالي 6 ارباع غالون مع صحن غير قابل للالتصاق وسهل التنظيف، جيدة للتوضيب في الاماكن الضيقة مواصفات الجهاز طول 29.972 عرض 16.002 ارتفاع 29.464 سم، يقدم هذا المنتج مع ضمان لمدة سنتين بدءاً من 25 أغسطس 2022 وحتى 18 سبتمبر 2024. يتميزبغطاء تنفيس لتمرير الهواء، المقابض مقاومة للحرارة، سعر القطعة 119.00 ريال بدلاً من 149.75 ريال، أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 39.66 ريال بدون فوائد.

شواية ومكبس طعام تعمل بقوة 2000 واط، متوفر بها 4 أسطح طهي، ضمان عامان، ون الجهاز 8 كيلو، اللون Silver and Black، شواية للاستعمال المنزلي لطبخ البرغر ، الدجاج ستيك السمك او الخضريات تماما كالشوايات التقليدية ، تستعمل لتحضير للبيض ،الفطائر الخبز الفرنسي المحمص وذلك للفطور الصباحي مواصفات: طول 43.599 عرض 28.4 ارتفاع 46.2 سم، يقدم هذا المنتج مع ضمان لمدة سنتين بدءاً من 25 أغسطس وحتى 18 سبتمبر. سعر الجهاز 389.00 ريال بدلاً من 469.25 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 129.66 ريال بدون فوائد.

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