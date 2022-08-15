شوف أقوى عروض اكسترا extra وتخفيضات مذهلة على أسعار الثلاجات والهواتف والشاشات الذكية

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عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا extra ,تخفيضات مذهلة على أسعار الثلاجات والهواتف والشاشات الذكية، حيث يتوفر آبل ساعة سمارت الجيل السادس جي بي إس مع خاصية الإتصال 40 ملم باللون الأحمر بسعر 1399 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 67 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 59 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى والمستمرة حتى نهاية اغسطس الجاري. عروض الثلاجات والهواتف الذكية اكسترا الكبرى تتضمن عروض شهر أغسطس تخفيضات رائعة على الثلاجات : يتوفر هاير ثلاجة أربع أبواب سعة 17.8 قدم بإضاءة ال اي دي باللون الأبيض بسعر 4099 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 41%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 196 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

يتوفر ضمن عرض خاص لشهر أغسطس هيتاشي ثلاجة انفرتر سعة 12 قدم باللون الأبيض بسعر 3509 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال. عروض شهر أغسطس extra تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الخلاط الكهربائي : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على أجهزة المطبخ كلاس برو خلاط سعة 1.5 لتر مع مطحنة سعة 0.2 لتر 500 وات باللون الأبيض بسعر 89 ريال بدلاً من 99 ريال خصم 10%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 5 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن خصومات شهر أغسطس كلاس برو حماصة قهوة 1200 وات باللون الأبيض بسعر 259 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 13 ريال لمدة 36 شهراً. عروض أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على القلايات الصحية : يتوفر برنسيس قلاية صحية سعة 4.5 لتر 1500 وات ستيل/أسود بسعر 399 ريال بدلاً من 569 ريال خصم 30%، ضمن عروض اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 20 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس فيليبس قلاية صحية سعة 1.2 كيلو 6.2 لتر بسعر 769 ريال بدلاً من 899 ريال خصم 14%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 37 ريال لمدة 36 شهراً. عروض اكسترا على الشاشات الذكية تتضمن عروض اكسترا خصومات مذهلة على الشاشات الذكية : يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى فيليبس تلفزيون سمارت 58 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 1999 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس سامسونج تلفزيون سمارت 50 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 2299 ريال بدلاً من 3199 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 110 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الهواتف خصومات extra إستكمالاً لسلسلة تخفيضات اكسترا تتضمن عروض على الهواتف : يتوفر هواوي واي 9 اي سعة 128 جيجابايت ساكورا وردي بسعر 849 ريال بدلاً من 1099 ريال خصم 23%، ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 41 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 59 ريال.

يتوفر هونر 50 يدعم شبكة الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت باللون الأسود بسعر 1299 ريال بدلاً من 2199 ريال خصم 41%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 63 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 59 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.

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