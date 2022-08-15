شوف عروض بنده اليوم تخفيضات كبيرة على اكثر من 300 سلعة panda offers

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عمر شويل - جدة بتخفيضات كبيرة تم الإعلان عن عروض بنده اليوم على أكثر من ثلاثمائة سلعة مختلفة، تتنوع الأصناف المعروضة ما بين اللحوم، الأسماك، الدواجن، الخضراوات الطازجة والمجمدة، كما يعرض هايبر بنده أشكال عديدة من السلع التموينية والاستهلاكية بخصومات هائلة، مما يمنح المتسوق الفرصة لشراء كافة احتياجاته من السلع الغذائية بأقل الأسعار، يوجد أيضا داخل الهايبر قسم خاصة بمنتجات نظافة المنزل ومساحيق الغسيل ومنتجات العناية بالشعر والبشرة للكبار والأطفال، فضلا عن ألعاب الأطفال ولوازم المنزل المختلفة، وفي السطور التالية نعرض بعضا من صفحات مجلة عروض بنده الأسبوعية. عروض بنده اليوم يوفر هايبر بنده مجموعة من العروض الحصرية لأعضاء تطبيق بنده بلس. يمكنك شراء مجموعة مكونة من أربع عبوات من حليب نادك طويل الأجل كامل الدسم سعة العبوة لتر، مقابل 19.95 ريال بدلا من 23.95 ريال.

احصل على عبوة ناجت الدجاج هارفي المجمد وزن 400 جرام مقابل 13.95 ريال بدلا من 20.95 ريال.

وفر مع عروض بنده واشتري عسل روضة النحل وزن كيلو، بسعر 28.95 للحبة بدلا من 47.95 ريال. عرض على عبوات أيس كريم السعودية 2 لتر مقابل 21.95 ريال للحبة بدلا من 33.95 ريال.

صدور دجاج طرية ساديا وزن كيلو جرام، سعر الحبة 26.95 ريال بدلا من 34.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده يمكنك صناعة العديد من الوصفات من النقانق البقري البرازيلي، سعر الكيلو 28.95 ريال فقط بدلا من 39.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من ستيك اللحم البقري البرازيلي مقابل 49.95 ريال للكيلو بدلا من 59.95 ريال، علما بأن هذا العرض متوفر فقط في فروع محددة.

احصل على طبق من أرجل دجاج التنمية وزن 450 جرام مقابل 7.75 ريال بدلا من 11.25 ريال.

وفر مع بنده واشتري كيلو من سمك القاروص البحري، مقابل 21.95 ريال سعودي فقط. أفخاذ دجاج التنمية وزن 450 جرام سعر الطبق 6.95 ريال بدلا من 10.25 ريال.

أرز بسمتي الوليمة ستايل وزن الكيس عشرة كيلو فقط، مقابل 64.95 ريال بدلا من 74.95 ريال. عروض بنده الأسبوعية احصل على حبة من مسحوق غسيل تايد المركز (6.25/7) كيلو، مقابل 61.95 ريال بدلا من 99.95 ريال. بخاخ مزيل العرق نيفيا عبوة 150 مل سعر الحبة 15.95 ريال فقط. مسحوق غسيل مركز اريال وزن 2.5 كيلو، سعر الحبة 26.95 ريال بدلا من 49.95 ريال.

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