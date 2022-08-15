شوف أقوى الخصومات من لولو هايبر ماركت تصل إلى نصف السعر

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عمر شويل - جدة خصومات تصل إلى نصف السعر من لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع حيث أنه يقوم بتقديم تخفيضات على تشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة، حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك وجميع مقاضيك الشهرية بأسعار مميزة وتنافسية، ويقدم هايبر لولو في هذا الأسبوع عروض وخصومات على اللحوم الطازجة، والفواكه والخضروات، وتشكيلة متنوعة من الأسماك، والأجهزة الكهربائية والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة هايبر لولو، وتكون العروض سارية من 10 أغسطس الموافق يوم الأربعاء إلى 16 أغسطس الموافق يوم الثلاثاء. لولو هايبر ماركت قم بالحصول على سمك سلمون نرويجي كامل منظف فقط بسعر 49.90 ريال سعودي بدلا من 70.90 ريال سعودي للكيلو.

كما يمكنك شراء سمك الباراموندي بسعر 22.90 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي للكيلو. احصل أيضا على سمك بلطي من الحجم المتوسط فقط بسعر 17.90 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي.

اشتري لحم نعيمي أنثى خروف كامل فقط بسعر 33.90 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي للكيلو.

قم بشراء لحم عجل صغير محلي بالعظم بسعر 45.90 ريال سعودي بدلا من 54.95 ريال سعودي للكيلو.

كما يمكنك الحصول على لحم عجل هندي بدون عظم فقط بسعر 36.90 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي للكيلو. عروض هايبر لولو قم بشراء دجاج بالبقسماط بوزن 840 جرام بوزن 22.95 ريال سعودي بدلا من 27.95 ريال سعودي للحبة.

قم بالحصول على فليه الدجاج من امريكانا بوزن 750 جرام فقط بسعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي. كما يمكنك شراء زنجر فيليه الدجاج حار ومقرمش بوزن 1 كيلو جرام فقط بسعر 43.95 ريال سعودي بدلا من 48.95 ريال سعودي.

اشتري جبنة مربعات من كيري 24 مربع 2×400 جرام فقط بسعر 32.85 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية من الكبير بوزن 1 كيلو جرام فقط بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي. خصومات لولو ماركت احصل أيضا على امريكانا أصابع الدجاج / أصابع الدجاج الحرارة حار ومقرمش فقط بسعر 13.95 ريال سعودي.

ناجت الدجاج امريكانا بوزن 400 جرام 11.95 ريال سعودي بدلا من 17.95 ريال سعودي.

اشتري أيضا مفروم الدجاج محمد من الوطنية 400جرام× 2 حبات فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 18.50 ريال سعودي.

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