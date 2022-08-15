نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التخلص من حشرة البق بشكل نهائي بخطوات بسيطة وسهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البق من الحشرات المزعجة والتي يترتب عليها الكثير من المشاكل، فباتت الحشرات من المشاكل التي يعاني منها الكثير من المنازل ويترتب عليها الكثير من المشاكل المرضية وتعتبر المبيدات الحشرية والكيميائية من طرق القضاء على الحشرات الغير صحية نظرًا لأنها تؤثر وبشكل سلبي على حياة الإنسان وهناك الكثير من الوصفات المنزلية الآن التي تساعد على القضاء على مثل هذه الحشرة وإليكم في مقالنا التالي كيفية التخلص من البق.

كيفية التخلص من البق

يعتبر البق من الحشرات المزعجة والتي يترتب عليها الكثير من المشاكل الغير صحية فتعمل تلك الحشرة على تلف النباتات المفضلة لديكم في المنزل كما أن بعض منها يتغذى على النمل ففي حالة ظهور مثل هذه الحشرة في المنزل فلابد من القضاء عليها وبشكل نهائي وإليكم في السطور الآتية كيفية التخلص من البق.

أولًا سد الثقوب

من أولى الخطوات التي يلزم اتباعها من أجل القضاء على مشكلة الحشرات أن يتم سد الثقوب والشقوق المتواجدة في المنزل ويتم رش هذه الثقوب بالمكونات الطبيعية التي تقضي على مثل هذه الحشرة.

ثانيًا صناعة رذاذ طبيعي للتخلص من حشرة البق

بعد ذلك يفضل أن يتم الاعتماد على رذاذ طبيعي من أجل أن يتم التخلص من مشكلة بق الفراش ويتم ذلك من خلال وضع أوراق النعناع في مياه أو خل ثم يتم رش الأماكن التي تنتشر فيها هذه الحشرة.

ثالثاً خليط الفلفل الحار

ويمكن أيضًا أن يتم صناعة خليط أخر من الفلفل الحار والمياه مع الخلط ويمكن أيضًا استخدام خليط الثوم والزيتون العطرية التي تساعد على طرد البق، فهذه الروائح بأكملها تعمل على طرد هذه الحشرة وبشكل نهائي فهذه الطريقة من أفضل الطرق القاتلة لحشرة بق الفراش.