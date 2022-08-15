نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2022 وأرقام الاشتراك في جميع الدول العربية وشروط التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص في جميع دول العالم على طريقة الوصول و التسجيل في مسابقة الحلم، التي يقوم على تقديمها الإعلامي المشهور والمحبوب مصطفي ألاغا، وذلك عبر قنوات أم بي سي السعودية، وتعتبر هذه المسابقة بمثابة حلم حقيقي يبحث عنه الجميع ليفوز به حتى يكون لديه فرصة لتحقيق أماله بالفوز بجائزة المسابقة من أموال وبيوت ومشاريع، ومن خلال الخطوات التالية سوف نعرض كيفية التسجيل في مسابقة الحلم.
تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم
أصبحت المسابقة هي رغبة عدد كبير من الأشخاص بسبب شفافيتها جوائزها الضخمة التي يتمناها كل شخص لنفسه ولأسرته، ويتم الاشتراك في المسابقة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- من يرغب في الاشتراك يجب عليه في البداية أن يبحث عن الرقم الخاص بالمسابقة، والتابع للدولة التي يعيش بها.
- لمن يريد الاشتراك في المسابقة ضرورة إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة حلم بالعربية، أو Dream بالإنجليزية.
- تصلك رسالة نصية من المقيمين على المسابقة.
- يقوم المسئولين عن مسابقة الحلم بإرسال بعض الأسئلة التي يتطلب منك الإجابة عنها عبر الرسائل النصية .
- يجب على المشترك متابعة نتائج مسابقة الحلم، عبر قناة إم بي سي.
- لابد أن يكون المشترك في المسابقة تخطى عمر 18 عام، حتى يستطيع الانضمام للمسابقة وهذا السن القانوني له داخل مصر ويمكن أن يتغير من بلد لأخرى.
- لا يصح أن يكون لديه صلة معرفة أو قرابة بكل من يعمل في هذه المسابقة.
- يشترط أن يكون المتقدم لدية جنسية عربية حتى ولم يكن مقيم بدولة عربية.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
سوف تساعدك هذه الأرقام، وتسهل عليك أينما كنت أن تشترك في مسابقة الحلم عبر الأرقام التابعة لكل بلد كالتالي:
- للتسجيل في مسابقة الحلم من مصر، اتصل على رقم(95458).
- للاشتراك من دولة الإمارات، رقم (6070).
- للمشاركة من المملكة العربية السعودية رقم، (650444).
- كما يتم التسجيل من الكويت على رقم (4141).
- للمشاركة من داخل سوريا رقم (1555).
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