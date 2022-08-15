طريقة منزلية جبارة لتنظيف دهون الفرن وإزالة الحروق والدهون المتراكمة في دقائق

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عمر شويل - جدة خلطة لتنظيف دهون الفرن، نلاحظ انتشار كبير لوجود الفرن الغاز في الكثير من البيوت فهو من أكثر الأجهزة التي توجد في كل مطبخ، ويكون الفرن هو عرضة لتساقط الدهون عليه ووجود البقع الصعبة التي تكون متراكمة على سطحه وذلك نتيجة لأنه من أكثر الأجهزة استخداما، فهناك العديد من الصعوبات التي تواجه ربة المنزل في محاولة التخلص من تلك البقع والدهون. خلطة لتنظيف دهون الفرن خلطة الماء والصابون لتنظيف دهون الفرن المقادير مقدار مناسب من الماء الدافئ.

ملعقتين كبيرتين من صابون غسيل الأطباق.

استخدام فوطة نظيفة. طريقة الاستخدام نأتي بوعاء ونضع به مقدار مناسب من الماء الدافئ ثم نضيف إليه ملعقتين كبيرتين من الصابون ونخلطه جيدا.

نستخدم فوطة نظيفة ونضعها في خليط الصابون ونقوم بمسح سطح الفرن جيدا. خلطة الخل الأبيض لتنظيف دهون الفرن المقادير ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

مقدار مناسب من الماء.

استخدام زجاجة بخاخ فارغة. طريقة الاستخدام نضع مقدار مناسب من الماء بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض في زجاجة بخاخة و رجها جيدا.

تقوم بالرش على سطح الفرن التي يوجد بها الدهون ونقوم بمسح الفرن جيدا.

ويجب اتباع تلك الطريقة بعد انتهاء ربة المنزل من تحضير الطعام خلطة الأمونيا لتنظيف دهون الفرن المقادير نستخدم كمية مناسبة من الامونيا.

مقدار من الماء الدافئ.

إحضار أكياس بلاستيكية.

استخدام فوطة نظيفة. طريقة الاستخدام نحضر مقدار مناسب من الامونيا ونقوم برشها علي عيون البوتجاز عند وضعها في أكياس بلاستيكية ثم نتركها لمدة يوم كامل.

كما يمكنك رش الأمونيا على سطح البوتاجاز والفرن نمسحها باستخدام فوطة نظيفة حتى تتخلص من تراكم الدهون والاتساخات. خلطة الملح و البيكينج صودا لتنظيف دهون الفرن المقادير ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة من الماء. طريقة الاستخدام نخلط ملعقة كبيرة من البيكينج صودا في وعاء صغير ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من الماء ونقلبهم مع بعض ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من ملح الطعام و ندمجهم حتي نحصل علي قوام متماسك.

نضع هذه الخلطة على البوتاجاز حتى تعمل على تنظيفه وإزالة الدهون و أصعب البقع التي تتراكم عليها بشكل سريع وبسيط.

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