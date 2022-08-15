نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون لن يخطر عالبالك لإزالة بقع الكلور من الملابس الملونة في دقائق مهما كان حجم البقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لإزالة بقع الكلور من الملابس، نجد أن الكلور هو مواد التنظيف التي تكون خطيرة جدا في استخدامها ولابد من استخدامه بحذر شديد، ويعد الكلور هو من أهم عناصر التطهير والنظافة في أي منزل حيث لايخلو أي منزل من تواجده، حيث يعمل على إزالة البقع الصعبة من الملابس البيضاء ويستخدم في تنظيف الأرضيات والأحواض وأيضاً تستخدمه ربة المنزل في غسيل السجاد، ولكنه أحيانا قد يحدث بقع الكلور على الملابس الملونة ويصعب إزالتها بشكل سهل. خلطة لإزالة بقع الكلور من الملابس خلطة الأسبرين لإزالة بقع الكلور المقادير ملعقة كبيرة من الأسبرين المطحون.

ملعقة كبيرة من كريم التارتار.

مقدار مناسب من الماء الدافئ.

استخدام فرشاة نظيفة. طريقة الاستخدام نأتي بوعاء عميق ونضع به ملعقة كبيرة من الأسبرين ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من كريم التارتار ونضع عليهم مقدار مناسب من الماء ونقلبهم مع بعض حتي يتم تشكيل عجينة لينة.

نضع الخلطة على بقعة الكلور الموجودة علي الملابس ونقوم بفركها جيدا باستخدام فرشاة نظيفة بعد أن تجف بشكل

تام ثم نغسل الملابس ونعرضها في الهواء مباشرة حتى يتم جفافها، وإذا لاحظنا مازالت البقع موجودة نقوم بتكرار تلك الخطوات مرة اخرى. خلطة ثيوكبريتات الصوديوم لازالة بقع الكلور المقادير ملعقتين كبيرتين من ثيوكبريتات الصوديوم.

مقدار مناسب من الماء المغلي.

استخدام قفازات لليدين. طريقة الاستخدام نحضر مادة ثيوكبريتات الصوديوم من محلات الأسماك أو شرائها من محال تحميض الأفلام ، نضع ملعقتين من مادة ثيوكبريتات الصوديوم على الأماكن التي يوجد بها بقع الكلور في الملابس ثم نلاحظ أن البقعة اختفت تمام من علي الملابس مع ملاحظة أننا يجب ارتداء القفازات للايدين.

إذا لاحظنا عدم إزالة البقع على الملابس يرجى اتباع نفس الخطوات مرة أخرى. خلطة الخل الأبيض لإزالة بقع الكلور المقادير ملعقة كبيرة من الماء الأبيض.

مقدار مناسب من الماء الدافئ. طريقة الاستخدام نضع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض على أماكن البقع في الملابس ونتركها على الأقل نصف ساعة حتى نلاحظ جفاف الخل الأبيض على البقع.

نقوم بفرك البقعة من على الملابس باستخدام اليدين ثم نغسلها باستخدام الماء الدافئ.

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