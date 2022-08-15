نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هايبر بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية 2022 حتى نصف السعر في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده السعودية بعض العروض والتخفيضات الهائلة على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية، والمنظفات، التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل بأسعار مناسبة، وتوفر للمواطن السعودي شراء العديد من المستلزمات التي يحتاجها في حياته اليومية، كما يتميز هايبر بنده السعودية بجودة خاماته التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شراء السلع التي يقدمونها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تخفيضات هايبر بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية.
تخفيضات هايبر Panda السعودية على أنواع التكييفات
سوف نتعرف على بعض التخفيضات والعروض التي تقدمها شركة بنده السعودية على على أجهزة التكيفات وهى كما يلي:-
- مكيف هواء شباك وايت وستنجهاوس ١٨.٠٠٠ وحدة بسعر ١٥٩٩ ريال بدلاً من ١٦٤٩ ريال سعودي.
- مكيف هواء جيباس ٧ لتر سعر المكيف ٢٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٣٦٥ ريال سعودي.
- مكيف هواء وايت وستنجهاوس ١٨.٠٠٠ وحدة بسعر مغري ١٦٩٩ ريال بدلاً من ٢١٩٩ ريال سعودي.
تخفيضات هايبر بنده السعودية على أنواع المكانس الكهربائية
سوف نتعرف على بعض العروض والخصومات وهى كما يلي:-
- مكنسة كهربائية كولين ٢١ لتر بسعر ١٧٩ ريال بدلاً من ٢٣٩ ريال سعودي.
- مكنسة كهربائية جيباس ٢١ لتر سعر الوحدة ١٩٩ ريال بدلاً من ٢٩٩ ريال سعودي.
- كما يتم عرض مكنسة كهربائية جيباس ٢٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٣٤٩ ريال.
تخفيضات هايبر بنده السعودية على جميع أنواع المكاوي
سوف نتعرف على بعض العروض والتخفيضات الهائلة التي تقدمها شركة بنده وهى كالتالي:-
- مكواة بخار كي أون ١٨٠٠ وات بسعر ١٢٥ ريال سعودي بدلاً من ١٧٩ ريال.
- كما يتم عرض مكواة تيفال بسعر ٧٩ ريال بدلاً من ٩٩ ريال سعودي.
- مكواة جيباس بسعر ٥٩ ريال سعودي بدلاً من ٨٥ ريال سعودي.
- ويتم عرض مكواة بخار تيفال بسعر ٩٩ ريال بدلاً من ١٠٩ ريال سعودي.
تخفيضات هايبر بنده السعودية على أنواع القلايات
سوف نتعرف على العروض وتخفيضات التي وضعها بنده السعودية على أنواع القلايات وهى كما يلي:-
- قلاية بدون زيت سينكور سعر الوحدة 249 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي.
- قلاية بدون زيت جيباس 5.4 لتر سعر الوحدة 329 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال.
- كما يتم عرض قلاية بدون زيت كي أون 17 لتر بسعر 299 ريال بدلًا من 359ريال سعودي.
- كما يتم عرض قلاية كليك أون 2.5 لتر سعر الوحدة 159 ريال بدلًا من 319 ريال سعودي.
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