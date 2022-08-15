نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم خصم من 20 وحتي 75% وحتي نهاية أغسطس تسوق بسرعة الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة لقد انتشرت عروض العثيم السعودية بشكل كبير وذلك بسبب التخفيضات التي يتم طرحها في الأسواق وقدمت عروض مميزة للغاية، وهذه التخفيضات وصلت إلى ما يقرب من الخمسة وستون في المائة، وهذا ما جعل الإقبال كبير على العثيم وما يقدمه من منتجات وسلع غذائية، ونحن في السطور الآتية سوف نقدم لكم أبرز المميزات والعروض المفعل عليها الخصومات والتخفيضات.
عروض العثيم الأسبوعية
الأسواق الخاصة بـ عبدالله العثيم الموجودة بالمملكة العربية السعودية وهو أبرز الأسواق التي تقدم التخفيضات المستمرة والمميزة على كافة السلع وأيضا الخدمات وذلك يدفع العديد كم العملاء تأجيل عملية التسوق حتى يتم تفعيل العروض والخصومات، وإذا وضعنا العثيم في مقارنة مع باقي العروض التي تقدم من اغلب الشركات التجارية الأخرى سوف نجد أن شركة العثيم مميزة في كل شئ من ناحية أسعارها وكذلك العروض الخاصة بها، بالإضافة إلى أنها توفر جميع السبع بمختلف أنواعها ويتم طرحها داخل الأسواق التجارية
أيضا تم فتح عدد من الفروع داخل المملكة العربية السعودية للعثيم، وذلك ليتم توفير أماكن مخصصة لجميع الأشخاص في مختلف أنحاء المملكة.
خصومات العثيم اليوم
إليكم أبرز العروض المقدمة من قبل العثيم، وهذه هي أهم المنتجات والسلع التي يتواجد عليها تخفيضات:-
- يوجد معجون طماطم حجم 135.8 جرام وذلك بسعر 14.95 ريال سعودي.
- كما أن أرز الوليمة بوزن عشرة كيلو يصل سعره إلى 84.95 ريال سعودي.
- حيث أنه في الفترة الأخيرة تم تم توفير سمن فارم وزن 800 جرام وذلك بسعر 49.95 ريال سعودي.
- كما أنه يوجد عروض على شاي ليبتون 150 كيس يكون سعره حوالي 29.50 ريال سعودي.
- حيث أنه أما بالنسبة لشامبو صانسيلك 700 مل وذلك بسعر 33.95 ريال سعودي.
- كما أنه أيضا موجود شوكولاته نوتيلا بحجم 825 جرام بسعر 36.95 ريال سعودي.
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