نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أرضيات الإيبوكسي وأهم مميزاتها وعيوبها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد أرضيات الإيبوكسي من الأرضيات المميزة و متنوعة الاستخدامات حيث تصنع من مادة مميزة مادة سائلة شفافة تشبه المطاط، وبعد استخدامها تتحول إلى مادة صلبة، فتعطي هذه أرضيات المنظر الشفاف الرائع وصلب أيضًا ، كما تستخدم في المستشفيات و بشكل مميز في الجراجات، ودعونا لمعرفة المزيد.

أرضيات الإيبوكسي

تتميز هذه الأرضيات بالجودة؛ لذلك لها استخدامات عديدة الموضحة على النحو الآتي:

دهان الأرضيات.

المساحات الواسعة للارضيات مثل: الجراجات.

المستشفيات؛ نظرا لأنها تقاوم البكتريا و تعقيم الأرض بكل سهولة

دهان أرضيات المنازل و الفلل

مميزات مادة الإيبوكسي واستخداماتها

وقبل أن تقوم باستخدام مادة الإيبوكسي، ينبغي أن تكون على دراية بمميزات وعيوبها ،و تتخذ القرار باستخدامه أم لا، و من مميزاتها مايلي

تتميز بمنظر لامع و براق، وسهولة تنظيفها من أي بقع، فتكون الاختيار الأحسن للجراجات، لسهولة تنظيف بقع الزيوت.

إمكانية استخدام تحت هذه الأرضيات منظر طبيعي ،يجعل المكان أ كثر جمالا و يعطي ديكورا رائعا.

أسعار مادة الإيبوكسي متفاوتة تختلف من بلد إلى أخرى، ولكن بمصريكون سعرها أغلى من الدول الأخرى، ولكن بالولايات المتحدة تكون الأرخص سعرا.

من المفترض أن تكون بديلا للسيراميك و الرخام و لكن بالمقارنة بالأسعار نلاحظ زيادة سعرها عن السيراميك.

تتميز بقوة مقاومتها لدرجة الحرارة والمواد الكيميائية و الزيوت الموجودة في الجراجات.

وكذلك لهاعمر افتراضي طويل جدا، بالمقارنة بينها وبين الأرضيات الأخرى ما عدا الأرضية الأسمنتية هي أطول عمر من الإيبوكسى.

أهم عيوب أرضيات الإيبوكسي

بالرغم من مميزاتها لا أن بها بعض العيوب التي سوف نوضحها في الآتي:

اختفاء اللمعان الذي تتميز به هذه الأرضيات خلال فترة قصيرة.

يتواجد منها أنواع عديدة تكون مسببة للانزلاق في حالة تواجد ماء بالأرضيات.

يستغرق عملها فترة طويلة، لأنها تتألف من طبقات عديدة.

سهولة تعرضها للخدش؛ لأنها حساسة للغاية، وينبغي صناعة الطبقة الأسمنتية بها حتى لا يحدث بها خدوش.

وبهذا نكون قد استعرضنا المزيد عن أرضيات الإيبوكسي، وأهم مميزاتها، وكذلك عيوبها، وتوصلنا إلى أنها من الأرضيات التي يزداد الإقبال عليها نظرا لجمالها ولمعانها، ونتمنى أن نكون قد استوفينا الموضوع من جميع جوانبه.