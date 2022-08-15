نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الحق خصم ال40٪ على المنتجات الغذائية من لولو هايبر ماركت بالسعودية ضمن عروض السعودية لأغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحق خصم ال40٪ على المنتجات الغذائية من لولو هايبر ماركت بالسعودية ضمن عروض السعودية لشهر أغسطس بجميع أقسام المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة من اليوم وحتى نفاذ الكميات في معظم فروع لولو السعودية، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توجد داخل فروع لولو السعودية العديد من المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة بأعلى جودة وأقل سعر في الأسواق، والذي يشمل: خصم مميز على سعر الميني كرواسون بالزبدة، بالإضافة إلى عرض لولو على سعر الكوكيز باللوز والزبيب الطازج، وتخفيض آخر بالفروع على سعر باف السدق، وخصم حصري على سعر كيكة المشمش الوسط، وتخفيض آخر منهم على سعر الكنافة المقرمشة بالقشطة واللوتس، وتنزيل مميز آخر على سعر كيكة التمر واللوز، كما لديهم خصم خاص على سعر الوجبات الجاهزة المتنوعة، كوجبة السمك بالصوص واللوز، وتخفيض آخر على سعر صحن برياني اللحم البقري، وتخفيض آخر منهم على سعر 10 أصناف من الفالودا، وتنزيل مميز آخر على سعر كومبو البراتا مع سمك الكاري القطعتين، وتنزيل آخر منهم على سعر المحاشي العربية بالخضروات.

تخفيض مميز من لولو السعودية Lulu Ksa offers

توجد بفروع لولو السعودية عدة تخفيضات خاصة على أسعار أرز برياني بالخلطة، وتخفيض آخر منهم على سعر فراولة داري مونتانا، وعلى سعر داري صدور الدجاج الطرية، كما لديهم تخفيض آخر على سعر اسماك الروبيان العادية للطبخ، وتخفيض على سعر ملوخية مونتانا، وعلى سعر كريمة الطبخ والخفق من بريزيدون، وتنزيل آخر بالفروع على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة من داري Dari، وخصم آخر منهم على سعر زينجز فيليه الدجاج من سيارا Siara، وتخفيض آخر منهم على سعر سيارا زينجر ستريبس الدجاج، وعلى سعر ملوخية سيارا.

تنزيلات حصرية من لولو السعودية لفترة محدودة

تتوفر بفروع لولو السعودية أيضاً بجانب العروض السابقة، عرض مميز على سعر: البطاطس المقلية من سيارا، وتخفيض آخر على سعر برجر الدجاج بالبقسماط من ماركة سيارا Siara، وتخفيض حصري آخر على سعر ملوخية سيارا، وعروض أخرى.