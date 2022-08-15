نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات أوبو Oppo من 15 أغسطس وحتى نهاية أغسطس عروض مكتبات جرير Jarirbookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفير مئات الريالات ضمن الخصومات الحصرية على جوالات أوبو Oppo من 15 أغسطس وحتى نهاية أغسطس عروض مكتبات جرير Jarirbookstore من موقع جرير أو حتى نفاذ الكميات، فتابعونا لمعرفة تفاصيل أكثر عن العروض، وإليكم التفاصيل….

عروض مكتبات جرير بخصم 400 ريال لفترة محدودة

عروض وخصومات خاصة جداً متوفرة فقط في فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية على أسعار هاتف اونر Honor 7 بسعة 256 جيجابايت بسرعة رامات 8 جيجابايت باللون الأزرق ستارترابلس، وتنزيل آخر منهم على سعر أوبر رينو 7 بسعة 256 جيجابايت وسرعة رامات 8 جيجابايت بخصم 10٪ باللون الاسود من الجيل الخامس، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار هواتف اوبو رينو Oppo rino 6z بسعة 128 جيجابايت وسرعة رامات 8 جيجابايت demintesyy 800U بخصم 20٪ من السعر الاصلي من الجيل الخامس باللون الاسود، وتخفيض آخر منهم على سعر نفس الهاتف بلون أورولا، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار هواتف اوبو رينو 5 برو بتوفير 400 ريال سعودي وخصم 14٪ باللونين الأسود والفضي، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف أوبو رينو 6 برو Oppo rino 6 pro بسعة 256 جيجابايت باللون الازرق الثلجي وسرعة تشغيل عالية.

تنزيلات مكتبة جرير من اليوم 15 أغسطس

توجد بفروع مكتبات جرير كثير من التخفيضات الحصرية على أسعار باقي جوالات اوبو Oppo الحديثة، ومن بينها: عرض حصري على سعر هاتف اوبو رينو 6 برو Oppo rino 6 pro بتوفير 400 ريال سعودي بسعة 256 جيجابايت وسرعة رامات تصل إلى 12 جيجابايت باللون الرمادي القمري من الجيل الخامس.

عروض خاصة من مكتبات جرير على جوالات Oppo

عروض وخصومات خاصة جداً لفترة محدودة بجميع الفروع، ومنها: خصم مميز على سعر هاتف اوبو رينو 7 برو Oppo rino 7 pro بسعة 256 جيجابايت وسرعة رامات مميزة بخصم 14٪، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف اوبو رسنو 7 برو باللون الازرق ستارترايلس بسعة 256 جيجابايت، بسرعة رامات 256 جيجابايت، كما لديهم خصم خاص على سعر هاتف Oppo A53 بسعة 256 جيجابايت من الجيل الرتبع باللون الأسود، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف Oppo A55 بسعة 256 جيجابايت بلون قوس قزح والأزرق، وعدة تخفيضات أخرى بالفروع.