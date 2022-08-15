زوجة تجد جثة زوجها وخادمتها مقتولين في الدهقلية بمصر، لكن الكارثة كانت في أوضاعهم التي كانوا عليهازوجة تجد جثة زوجها وخادمتها مقتولين في الدهقلية بمصر، لكن الكارثة كانت في أوضاعهم التي كانوا عليها

انت الان تتابع خبر زوجة تجد جثة زوجها وخادمتها مقتولين في الدهقلية بمصر، لكن الكارثة كانت في أوضاعهم التي كانوا عليها والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- عثرت ربة منزل بمحافظة الدقهلية، على جثة زوجها ملقاة داخل جراج منزلهما بجوار سيارته، ويرتدي ملابسه الداخلية، وكذلك جثة خادمتها داخل السيارة ترتدي بيجامة بمنطقة مدينة مبارك بالمنصورة، بعد تغيبهما عن المنزل.

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجراج بالطابق الأرضي على مساحة «10 أمتار تقريبا» بعقار مكون من 5 طوابق، ووجود جثتي کل من «أحمد.ش.ع»، 31سنة، مندوب أدوية، ومقيم «مدينة مبارك» مسجى على جانبه الأيمن بأرضية الجراج بجوار سيارته، ويرتدي ملابسه الداخلية، و«هبة.م.ع»، 38 سنة، حاصلة على معهد فنى تجارى، ومقيمة بطلخا، جالسة بالكنبة الخلفية للسيارة،ترتدى بيجامة منزلية، ولا يوجد بهما أي إصابات ظاهرية.

كما تبين وجود كل متعلقاتهما الشخصية، وبسؤال زوجة المتوفى «أية.م.ح» 32 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت بغياب زوجها، وأثناء تفقدها سيارته، المتوقفة بالجراج، تفاجأت بالواقعة، وأضافت أن المتوفاة تعمل خادمة لديها بالمنزل، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك. بسـؤال شـقيق المتوفاة «محمد.م.ع»، 42 سنة، فني كهرباء بشركة الدلتا للأسمدة بطلخا ومقيم بطلخا، قرر بورود اتصال هاتفي لـه مـن شخص يفيد بوفاة شقيقته، وأضاف أنها متغيبة عن المنزل مساء أمس، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، والتي انتقلت وناظرت الجثامين، وقررت نقل الجثمانين إلى مستشفى المنصورة الدولي وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.