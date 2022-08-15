نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيّل ذكية لطرد البرص من المنزل والتخلص منه دون عودة| حماية المنزل من دخول الوزغ(الأبراص) نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية طرد البرص من المنزل هذا ما سنقوم بتناوله اليوم، فكما نعلم أن وجود البرص أو كما يعرف بأسم الوزغ في المنزل هو أمر مقلق للغاية ويتسبب في الفزع لأفراد اسرتك، ولا يتمكن الكثيرين من النيل منه ويضل فترات طويلة مقيما بالمنزل مما يشعرون بالقلق طيلة الوقت حيال ذلك، ولذلك نستعرض اليوم من خلال موقعنا ثقفني لجميع زوارنا الكرام حيل ذكية لطرد البرص والتخلص منه نهائيا.

كيفية التخلص من البرص من المنزل

قشر البيض لــ طرد البرص هو من أفضل الطرق التي تتسبب في طرد البرص خارج المنزل، وذلك يرجع إلى رائحة البيض النيئ الفواحة التي ينفر منها البرص، وفي حالة أن تمكنتي من تحديد مكان البرص في المنزل سواء بالمطبخ أو بإحدي الغرف عليكي بتوزيع القليل من قشر البيض في أرجاء المكان حتي يطرد تماماً.

خلطة القهوة مع التبغ لطرد الوزغ من المنزل البرص

مع خلطة القهوة والتبغ ستتمكنين من طرد الوزغ من البيت في دقائق، فقط عليكي مزج المكونان معا، ثم اصنعي كرات، واغرسي بداخلها اعواد خشبية، وابدئي بتوزيعها في جميع اماكن المنزل، تلك الطريقة اما ستعمل على طرده او سيلعق بها ويفارق الحياة.

كيفية طرد الببرص من البيت استخدام الثوم

من أكثر ما يكرهه الأبراص رائحة الثوم، ولذلك تعد طريقة التخلص وطرد الوزغ من المنزل بالثوم من أفضل الطرق السهلة التي تساعد بشكل كبير من التخلص منه، وتلك الطريقة كانت تستخدم من الأجداد للتخلص منه، وتعطي نتيجة سريعة، ولذلك يمكن توزيع القليل من الثوم قرب النوافذ والأبواب لمنع دخوله للمنزل وكذلك طرده نهائيا.

النفثالين لللتخلص من الأبراص

ليست طريقة الثوم فقط من طرق الأجداد للتخلص من الأبراص ايضاً طريقة النفثالين هي من أكثر الطرق الاساسية التي كان يستخدمها اجدادنا لجعل البرص ينفر نهائي من المنزل، وتستخدم ايضاً كحماية للمنزل من دخول الأبراص عند توزيع كرات النفثالين على النوافذ من خلال وضعها في قطعة قماش وربطها وتعليقها على الأبواب والنوافذ، تلك الطريقة تمنع الأبراص للدخول لهذا المنزل نهائيا فرائحة النفثالين لا يتحملها الأبراص وتجعلهم يهربون للخارج.