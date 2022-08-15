شوف عروض العودة للمدارس من متجر Saco على منتجات الأثاث المنزلي بخصم يصل إلى 31 %

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عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس من متجر Saco على منتجات الأثاث المنزلي بأقوي الأسعار، حيث تقدم عروض على أكثر من 1000 منتج بتشكيلات رائعة، ديستعد جميع الطلاب بأسنقبال عام دراسي جديد، يتوافر بالعرض مكاتب كمبيوتر بألوان زاهية وأشكال جذابة، كما يوجد أيضاً رافع شاشة مزود بأدراج، وغير مزود، ويوجد أيضاً تشكيلات من كراسي مكتبية، أختاروا ما يناسبكم من العروض المتنوعة قبل نفاذ الكمية ويمكنكم الأستمتاع بالشراء من المتجر، أو من موقع Saco الإلكتروني كما يمكنكم الشراء بالتقسيط مع تمارا وبعض المنتجات متوفر لها خدمة التوصيل للمنزل مجاناً. عروض العودة للمدارس من متجر Saco على منتجات الأثاث المنزلي بخصم يصل إلى 31 % طاولة كمبيوتر زجاجية مستطيلة، متوفرة باللون الأبيض وزجاج شفاف، تتميز بوجود خزانة مدمجة ودرج تسهل التخزين السهل، يتميز بحجرة مخصصة للوحة المفاتيح ووحدة المعالجة المركزية، الجزء العلوي الواسع يتيح لك العمل براحة في جميع الأوقات، مناسب للاستخدام المنزلي والمكتب، تستعمل للمكتب أو المنزل، مصنعة من MDF + بولي فينيل + حديد، شكل الطاولة، وزن الطاولة 27 كيلو جرام، سعر القطعة 419.00 ريال بدلاً من 549.00 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 139.66 ر.س بدون فوائد مع تمارا، التوصيل مجاناً.

رافع شاشة يثبت على الطاولة بمقاس عالمي من ميكاسا، شفاف وأبيض، شكل الطاولة مستطيل، مادة الصنع بلاستيك + زجاج، قدرة التحمل للمقعد 20 كيلو جرام، الوزن 12.60 كيلو جرام، العمق 24 سم، العرض40 سم، الارتفاع 8 سم، تتميز هيكل متين مصنوع من الزجاج والبلاستيك، مزود بأرجل قوية تعزز من القوة والثبات، يتميز أيضاً بسعة تحمل تبلغ 20 كيلو، مثالي لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة اللابتوب والشاشات، بسعر 35.00 ريال بدلاً من 49.75 ريال، التوصيل 25.00 ريال. أقوي عروض الأثاث المنزلي من Saco مكتب كمبيوتر باللون الابيض والفضي، مناسب لمعظم استخدامات الأسرة، مصنع من مادة MDF + معدن، مصنوع من الفولاذ وخشب ليفي متوسط الكثافة لتوفير المتان، الوزن 33 كيلو، الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق ) 76 × 120 × 60 سم، العرض 120 سم، الارتفاع 76 سم، عدد القطع 1، يتميز بمنصة تخزين متحركة لتوفيرالراحة، بأدراج وخزانة مدمجة لتنظيم عناصر عملك، بسعر 529.00 ريال بدلاً من 549.00 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 176.33 ريال بدون فوائد.

كرسي مكتبي قماشي قابل للإمالة بمسند رأس وعجلات، بلون أسود، يتميز آلية الشد الخلفي، يستخدم للمكتب والمنزل، قدرة التحمل للمقعد 120 كيلو جرام، الوزن 11.30 كيلو، سعة مقاعد الجلوس شخص واحد، التنجيد من القماش، متوفر بزراعان، يتميز بأوضاع إمالة للخلف ورفع للأعلى لجلوس مريح، هيكل بتصميم قوي لضمان الديمومة، مسند رأس ومسند ظهر مبطنان لمزيد من الراحة، سعر الكرسي 348.00 ريال بدلاً 399.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 116.33 ريال بدون فوائد.

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