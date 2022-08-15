نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للصيف أعملي لأسرتك اللوليتا بتاعة زمان المنعشة في المنزل بأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر اللوليتا من أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال فترغب الكثير من ربات المنازل أن تحضر لأطفالها كل ما يهون في المنزل بدلًا من أن يتم الشراء من الخارج لذلك من خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير اللوليتا في المنزل بكل سهولة.

طريقة تحضير اللوليتا في المنزل

يتم تحضير اللوليتا في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك المكونات.

مكونات اللوليتا

كيلو لبن ومن الأفضل أن يكون لبن لوز. كأسان من عصير الفراولة. كأسان من عصير المانجو. كأسان من عصير الأناناس. كأسان من عصير الكيوي. كأس من الفانيليا. أكياس رفيعة. أربطة من المطاط.

خطوات تحضير اللوليتا

إما بالنسبة لخطوات التحضير فتكون من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الحصول على الخلاط ويتم وضع فيه كلًا من الفواكه مع كأس من اللبن والفانيليا. بعد ذلك يتم وضع عصير الفواكه في كل كيس ثم يتم غلقه باستخدام الأربطة المطاطية. من الأفضل أن تكون العصائر سميكة ثم يتم وضعها في الفريزر وتركها لمدة أربع ساعات لحين أن تتجمد ثم يتم تقديمها إلى الجميع.

طريقة عمل المثلجات بالفانيليا في المنزل

من الحلوى المسلية والتي يفضلها الكثير من الأطفال أيضًا هي المثلجات وتتعدد نكاتها وجئنا إليكم اليوم بأكثر نكهة يفضلها مختلف الأطفال وهي الفانيليا فيتم تحضير هذه المثلجات بخطوات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا وإليكم في السطور الآتية المقادير.

مكونات المثلجات بالفانيليا