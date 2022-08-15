نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 37٪ على جميع سلع لولو السعودية ضمن عروض لولو هايبر ماركت Lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد لولو هايبر ماركت Lulu hyper market من أكبر وأكثر محلات البيع انتشارا وتقديما للعروض في المملكة العربية السعودية، والذي تضم فروعه كثير من السلع المختلفة في جميع الأقسام، وسوف نوضح لحضراتكم من خلال هذه المقالة تفاصيل عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market offers في المملكة العربية السعودية، ومنها:

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

خصومات وتخفيضات مميزة جداً نقدمها لحضراتكم فقط من خلال فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في المملكة، وتضم: خصم خاص على سعر البوب كورن، وتنزيل آخر منهم على سعر حب الحمص الأسود، كما لديهم تخفيض آخر على سعر حب دوار الشمس السادة والمملح، وتخفيض على سعر شعرية بيمون، وعرض مميز آخر على سعر المطبق بالحبة، وشاورما الدجاج بالحبة، كما تجدون وبسعر مميز جداً سموزي متعدد النكهات فريش، وعرض آخر منهم على سعر شريحة فطيرة الكراميل، وجوز الهند الملك السيرلانكي، وتخفيض حصري على سعر الباذنجان الصغير.

تنزيلات خاصة من لولو السعودية اليوم Lulu

تخفيضات أخرى مميزة نقدمها لحضراتكم فقط من خلال موقع ثقفني، وتشمل: ماندرين نوفا الجنوب افريقي بالكيلو، وكيكة الغلاس الكبيرة، كما يوجد وبخصم مميز أجنحة الدجاج الطازجة من التنمية، وتخفيض آخر على سعر كبدة الدجاج من التنمية، وعرض آخر منهم على سعر الرمان المصري، والتفاح الأحمر الجنوب افريقي.

تخفيضات حصرية من لولو ماركت بالسعودية

تتوفر بفروع لولو السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: الجبنة الكريمية المربعات من بوك، وخصم آخر منهم على سعر لولو الزهرة المجمدة، وعرض على سعر ولو البراتا السادة بالقمح، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار البطاطس المقلية من الكبير، وعرض خاص من لولو على سعر الجبنة الشرائح الأصلية من بوك Puck، وتخفيض آخر منهم على سعر الزبدة الطبيعية غير المملحة من المراعي، وتخفيض آخر منهم على سعر عبوات حمص المراعي، وتخفيض آخر على سعر الرقائق الهشة من مربعات رقائق السنبلة، وتنزيل آخر منهم على سعر السمك المجفف بالحبة، وعروض أخرى.