نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية خصومات الخمسة ريال Panda لفترة محدودة جداً خلال النص الثاني من أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد تخفيضات خاصة جداً بجميع أقسام وفروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية، حيث تضم هذا العروض منتجات غذائية مختلفة، من أهمها لحوم بنده الطازجة المتنوعة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار جميع أنواع الحلويات والمخبوزات الطازجة ذات أعلى جودة، وتخفيضات آخرى منهم على أسعار جميع السناكس الصحية وغيرها، وإليكم تفاصيل عروض بنده الصفحة الرئيسية في البيان التالي….

عروض بنده الصفحة الرئيسية على المخبوزات والحلويات

تتوفر بفروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية تخفيضات حصرية على أسعار: لافا كيك بالشكولاتة منش، وخصم آخر منهم على سعر الشابورة الطازجة من أمريكانا Americana، كما بالماركت خصم خاص على سعر فطيرة الجبنة من لوزين، وخبز الساندوتش بالحليب من لوزين، وتخفيض حصري آخر على سعر شرائح الخبز الأسمر من لوزين، وعرض آخر منهم على سعر خبز التوست الأبيض من يومي، وعلى سعر لفائف التورتيلا البيضاء من youmy، وتنزيل مميز آخر على سعر كرواسون الفراولة، والشكولاتة بالزبدة.

خصومات أخرى من بنده وهايبر بنده Hyper Panda

تتوفر بفروع بندة ماركت Panda market في السعودية خصومات خاصة على أسعار: كرواسون ديو الفانيليا وديو البرتقال والشكولاتة من بورينتو، وتخفيض آخر منهم على سعر الدونات المشكل، وكوكيز التشانكي، وتخفيض آخر منهم على سعر الكرواسون الفرنسي الطازج، وعرض آخر على سعر الجبن الشرائح من المراعي، وتخفيض آخر على سعر الزبدة الطبيعية الغير مملحة من Al marai، وتخفيض آخر على سعر شرائح الجبنة الشيدر العبوة الإقتصادية من المراعي، وخصم خاص على سعر الجبنة بالقشطة المربعات من المارعي، وتخفيض آخر منهم على سعر الجبنة المثلثات من المراعي، وتنزيل آخر منهم على سعر اللبنة الفاخرة كاملة الدسم من Al marai، وتنزيل حصري آخر على سعر جبنة فيتا المراعي كاملة الدسم.

عروض خاصة من بندة السعودية Panda Ksa

توجد عدة خصومات حصرية على أسعار: الحليب المجفف كامل الدسم من Al marai، وتنزيل آخر منهم على سعر كتف الخروف ابنعيمي، وباقي أنواع اللحوم الطازجة المحلية والمستوردة.