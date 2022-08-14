طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وربح 150 الف دولار حقق الحلم مع مصطفي الأغا

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عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الناس عن خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم، وذلك لأن الكثير يتمنى الفوز بقيمة للجوائز النقدية التي تقدمها المسابقة والتي قد تصل إلى ملايين الدولارات، فهي مسابقة تقدمها مجموعة قنوات mbc السعودي، ويتم عرض الفائزين بشكل أسبوعي عليها، والان تابعو معنا الان المقال للتعرف على كل مايتعلق بمسابقة الحلم بشكل تفصيلي.
تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم
مسابقة الحلم أصبحت بالفعل حلم للكثير من الناس حول العالم، ومن خلال الاشتراك في المسابقة يتم الدخول في السحب على الجائزة الكبرى التي قد تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار أمريكي، كما أن بمجرد الاشتراك في المسابقة يتم ارسال اسئله بشكل يومي للمشترك، وإذا تم الإجابة على بعض الأسئلة فهذا يزيد من فرصة الفوز، وطريقة الاشتراك في المسابقة هي كالاتي:
يتم الاشتراك في المسابقة بإرسال رسالة نصية بها كلمة حلم أو Dream، وذلك على الأرقام الخاصة بكل بلد، ثم يتم الإجابة على الاسئله التي يتم إرسالها أو حتى الاكتفاء باجابة سؤال واحد فقط.
شروط الاشتراك في مسابقة الحلم
أوضحت مسابقة الحلم عدة شروط لابد من توافرها في الشخص حتى يتمكن من الاشتراك بنجاح في المسابقة، وهي كالآتي:
- يشترط على كل من يريد التقدم للمسابقة ألا يكون له أي صلة قرابة بأحد من العاملين في البرنامج او في إدارة المسابقة.
- لابد أن يكون الشخص المتقدم للاشتراك عربي الجنسية.
- كما أنه يشترط أن يكون المتقدم قد تجاوز السن القانوني المحدد حسب البلد والمرجح أن يكون ١٨ سنه.
- يتم التواصل من خلال الأرقام التي اوضحتها المسابقة فقط والخاصة بكل بلد حسب الاقامة.
- من الشروط الأساسية في المسابقة هو الإجابة على الاسئله الخاصة بالمسابقة أو على الأقل سؤال واحد فقط.
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