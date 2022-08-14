شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 70% ولمدة 3 أيام فقط تسوق قبل نفاذ الكمية

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية هذا الأسبوع مزدهرة بشكل كبير؛ حيث تقدم خصومات كبيرة تبدأ من 20٪ حتى أكثر من 50٪، وذلك على العديد من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية التي يحتاجها كل بيت، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم التخفيضات التي تطرحها شركة بنده لعملائها، وهذا من أجل الاستفادة منها وشرائها بآسعار بأقل من الأسعار المتوفرة في الأسواق التجارية.

عروض بنده السعودية

اشتري أقوى الخصومات والتخفيضات التي تقدمها شركة بنده بسعر لا يقاوم، ومن أهم هذه التخفيضات ما يلي:

عروض اللحوم من بنده على فخذ الخروف الروماني مقدار العبوة 500 جرام بسعر لا يقاوم يصل إلى 30 ريال سعودي بدلًا من 70.95 ريال سعودي.

اشتري من أسواق بنده السعودية كيلو جرام من كتف العجل بغير عظام بسعر مناسب يصل إلى 49.95 ريال سعودي بدلًا من 63.95 ريال سعودي.

تخفيضات مجلة بنده السعودية على موزة الغنم الأسترالي مع العظام حجم كيلو جرام بسعر 48.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

تنزيلات أسواق بنده السعودية على قطع العجل بالعظام مقدار 500 جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 53.95 ريال سعودي.

خصومات أسواق بنده السعودية