نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 70% ولمدة 3 أيام فقط تسوق قبل نفاذ الكمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية هذا الأسبوع مزدهرة بشكل كبير؛ حيث تقدم خصومات كبيرة تبدأ من 20٪ حتى أكثر من 50٪، وذلك على العديد من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية التي يحتاجها كل بيت، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم التخفيضات التي تطرحها شركة بنده لعملائها، وهذا من أجل الاستفادة منها وشرائها بآسعار بأقل من الأسعار المتوفرة في الأسواق التجارية.
عروض بنده السعودية
اشتري أقوى الخصومات والتخفيضات التي تقدمها شركة بنده بسعر لا يقاوم، ومن أهم هذه التخفيضات ما يلي:
- عروض اللحوم من بنده على فخذ الخروف الروماني مقدار العبوة 500 جرام بسعر لا يقاوم يصل إلى 30 ريال سعودي بدلًا من 70.95 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق بنده السعودية كيلو جرام من كتف العجل بغير عظام بسعر مناسب يصل إلى 49.95 ريال سعودي بدلًا من 63.95 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة بنده السعودية على موزة الغنم الأسترالي مع العظام حجم كيلو جرام بسعر 48.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق بنده السعودية على قطع العجل بالعظام مقدار 500 جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
خصومات أسواق بنده السعودية
- عرض خاص من بنده السعودية على هاتف شاومي 11 لايت بمساحة ذاكرة تخزينية تصل إلى 128 جيجا بايت، كما أن الكاميرا بدقة 20 ميجا بيكسل بسعر مذهل يصل إلى 1450 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة بنده السعودية على هاتف نوكيا جي 10 بذاكرة داخلية سعة 64 جيجا بايت مزود بكاميرا بدقة تصل إلى 8 ميجا بيكسل بسعر مناسب 499 ريال سعودي بدلاً من 533 ريال سعودي.
- خصومات هايبر بنده السعودية على هاتف نوكيا سي 30، وهذا الهاتف يحتوي على ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت، بالإضافة إلى كاميرا 5 ميجا بيكسل بسعر مذهل 489 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق بنده السعودية هاتف نوكيا بلس سي 01 الهاتف مزود بذاكرة تخزينية 16 جيجا بايت بسعر مذهل يصل إلى 289 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 70% ولمدة 3 أيام فقط تسوق قبل نفاذ الكمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.