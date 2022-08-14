شوف أحدث مهرجان عروض العثيم مول الصيف على مختلف الأجهزة بخصومات جبارة لا تفوتها ALOthaim

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عمر شويل - جدة عروض العثيم مول المميزة تعرض أفضل وأحدث عروضها المختلفة والمميزة على مختلف الأجهزة. حيث أن مجلة العثيم مول تعتبر مهمة ومميزة لدى الكثير والكثير من العملاء والمتسوقين حيث أن كل عميل يجد متجر مميزة ويعجب به وبخصوماته يظل متابعه وينتظر دائما كل عروضه المميزة والجديدة. ومن أهم العروض والخصومات تخفيضات العثيم مول على أحدث الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية وكذلك الكهربائية تحت شعار أقوى عروض الصيف من العثيم. أحدث مهرجان عروض العثيم مول الصيف على الأجهزة الإلكترونية بخصومات جبارة احصل على خصم 160 ريال على شاشة ارو ال اي دي، تتميز بشاشة مقاسها 40 بوصة، تلفزيون ذكي. بسعر 630 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي.

وفر 320 ريال على شاشة سوبر جنرال ال اي دي، بشاشة مقاسها 55 بوصة، مزودة بأندرويد 9.0. كما يتميز بدرجة وضوح عالية الدقة 4K. للحبة مقابل 1370 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي. متوفر في متاجر العثيم تابلت سامسونج أي 7 تي 505، بشاشة مساحتها 10 بوصة، وبطارية سعتها 7040 مللي أمبير من الجيل الرابع. بينما مساحة الرام 3 جيجا بايت رام، والذاكرة الداخلية مساحتها 32 جيجا بايت. بسعر 1040 ريال سعودي.

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