نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت إلكترونيات وسلع غذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لولو هايبر ماركت أقوى عروض الاسبوع بنصف السعر فقط، حيث يعرض الهايبر مئات المنتجات بأسعار تنافسية تتنوع ما بين السلع الغذائية والأجهزة الإلكترونية والكهربية، تستطيع اقتناء كافة احتياجاتك من أي فرع من فروع هايبر لولو في المملكة العربية السعودية والاستفادة من الخصومات المتوفرة على العديد من السلع، من بين المنتجات المعروضة أجهزة الطهي الكهربية من القلايات الهوائية والأفران الكهربية، كذلك الفريزرات والصلاحيات لحفظ الطعام، كذلك توجد أصناف عديدة من السلع الاستهلاكية والتموين بأقل الأسعار، وفيما يلي نوضح بعض العروض المتاحة على بعض السلع داخل لولو هايبر.

لولو هايبر ماركت

أكثر من منتج من الأجهزة الكهربية من انتاج شركة ايكون بتخفيضات كبيرة، من بين المعروض:

فرن أيكون الكهربائي سعة 60 لتر يعرض بخصم نقدي مارة وعشرة ريال سعودي، يمكنك الحصول عليه مقابل 359 ريال بدلا من 469 ريال.

اشتري فرن حراري ايكون بسعر 99 ريال بدلا من 189 ريال، بخصم نقدي 90 ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة400 ريال سعودي، عند طلب فريزر أفقي أيكون سعة 200 لتر بسعر 1199 ريال بدلا من 1599 ريال.

محضرة الارز أيكون سعة 2.2 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 132 ريال.

عروض لولو

شاشة أيكون ذكية عالية الوضوح مقاس 55 بوصة سعر الحبة 1299 ريال بدلا من 2399 ريال.

أيكون جهاز كمبيوتر الكل في واحد 23.8 بوصة – كور اي 7 سعر الحبة 2199 ريال بدلا من 2399 ريال، بخصم نقدي 200 ريال سعودي.

تابلت أيكون 8 بوصة الجيل الرابع 16 جيجا بسعر 299 ريال بدلا من 549 ريال بخصم نقدي 250 ريال.

لولو ماركت عروض المنتجات الغذائية

احصل على مانجو شونسا أبيض باكستاني سعر الكيلو 8.45 ريال فقط بدلا من 13.95 ريال.

اشتري كمثرى فوريل جنوب أفريقيا سعر الكيلو 6.65 ريال بدلا من 9.95 ريال.

احصل على البطاطا الحلوة المصرية مقابل 3.65 ريال بدلا من 7.95 ريال للكيلو.

سمك العندق الطازج سعر الكيلو 16.90 ريال بدلا من 19.95 ريال.

اشتري كيلو من سنيورة صدر حبش مدخن مقابل 68.95 ريال بدلا من 88.95 ريال.

تشيلو جولد قهوة سريعة الذوبان عبوة 100 جرام، بسعر 17.95 ريال للحبة بدلا من 21.45 ريال.

تخفيضات لولو