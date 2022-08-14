نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم.. ننشر تخفيضات عروض بنده الأسبوعية السعودية على المنتجات الغذائية الطازجة Panda.Saudi في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت عروض بنده اليوم على الطازج من الفاكهة والخضراوات واللحوم والدواجن قائمة بحث واهتمام المواطنين وخاصة ربات البيوت لما تحتجن من منتجات بشكل يومي ما جعلنا نرصد أبرز المعروضات من المنتجات الطازجة ضمن قائمة عروض هايبر الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، نستعرض منها أفضل عروض بنده اليوم السعودية على الدواجن والخضراوات والأجبان.

عروض بنده اليوم على الخضراوت

وتقدم عروض بنده اليوم تخفيضات كبيرة وتنزيلات مميزة على سعر الكيلو جرام من المانجو تومي المصري والمانجو الزبدية المصرية وتفاح رويال جالا، والبخاري الحمراء، والكمثرى الأمريكي والموز بكافة أنواعه.

كما تتضمن عروض بنده اليوم ضمن مجلة عروض هايبر بنده الأسبوعية تخفيض سعر كيلو الثوم، والجزر المستورد، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفلفل الأخضر الحار لمن يشتري 2 كيلو جرام أو أكثر، والملفوف الأبيض، وزيت الشروق للقلي والطبخ.

تنزيلات هايبر بانده اليومية على الدواجن

توفر سلسلة هايبر بنده السعودية تخفيضات كبيرة على الدواجن ضمن عروض بنده اليوم من بينها تخفيض سعر صدور دجاج طرية ساديا ١ كيلو من ٣٤.٩٥ ريال سعودي إلى ٢٦.٩٥ ريال للحبة.

كما شملت تخفيضات عروض بنده اليوم تنزيل سعر ناجت الدجاج هرفي ٤٠٠ جرام إلى ١٣.٩٥ ريال سعودي للحبة بعد أن كانت بسعر ٢٠.٩٥ ريال.

وخفضت سعر كيلو دجاج برديكس سعر الحبة إلى مبلغ ١٧.٥٠ ريال بعد أن كانت تباع بسعر ٢٠.٩٥ ريال سعودي.

كما خفضت أسعار أفخاذ دجاج التنمية وزن ٤٥٠ جرام من ١٠.٢٥ ريال سعر الحبة ٦.٩٤ ريال سعودي، وأرجل الدجاج من من ١١.٢٥إلى ٧.٧٥ ريال سعودي.

وتضمنت مجلة عروض بنده الأسبوعية تخفيض سعر دجاج دو ١ كيلو سعر الحبة من ١٩.٥٠ ريال سعودي إلى ١٦.٩٥ ريال سعودي بواقع ثلاثة ريالات ونصف.

وخفضت مجلة بنده سعر صدور دجاج طرية داري ٢ كيلو سعر الحبة من ٥٨.٩٥ ريال إلى ٤٦.٩٥ ريال سعودي.

عروض بنده اليوم على الأجبان