نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت على التجهيزات المنزلية والمفروشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الحصول على أكثر من سبعة بنصف الثمن من لولو ماركت، حيث يقدم الهايبر تخفيضات كبيرة على مئات السلع بأسعار تنافسية، وتشمل الخصومات أشكال متعددة من التجهيزات المنزلية من لوازم المطبخ والمفروشات والالكترونيات أيضا، كما يمنحك لولو هايبر ماركت خدمة التوصيل المجاني في حالة قيامك بشراء طلبات فوق 250 ريال، بالإضافة إلى خصم بنسبة 25% على هذه المشتريات. عروض لولو ماركت يمكنك الحصول على خصم بقيمة ثلاثين ريال سعودي، عند اقتناء قدر طهي شيفلاين غير لاصق مقاس 22 المعروض بنصف الثمن فقط 29 ريال بدلا من 59 ريال.

احصل على خصم مميز 230 ريال سعودي، عند قيامك بشراء طقم أواني طهي شيفلاين ألمنيوم مجموعة مكونة من تسع قطع، المعروض بسعر 229 ريال فقط بدلا من 459 ريال.

اشتري طقم أواني برستيج للطهي غير لاصق للطعام مجموعة 22 قطعة مقابل 379 ريال بدلا من 859 ريا، واحصل على خصم نقدي 480 ريال.

وفر 250 ريال عند شراءك لطقم أواني جرانديور مجموعة 7 قطع، بسعر 249 ريال بدلا من 499 ريال. قدر طهي شيفلاين غير لاصق مقاس 14 سم، بيد واحدة طويلة معروض مقابل 10 ريالات بدلا من 19 ريال.

احصل على قدر ضغط من انتاج تيفال سعة 6 لتر مقابل 299 ريال بدلا من 499 ريال بخصم نقدي مائتي ريال سعودي. لولو هايبر ماركت طقم عشاء لومينارك مجموعة 26 قطعة متنوع بسعر 189 ريال بدلا من 379 ريال، بخصم قدره 190 ريال.

احصل على خصم بقيمة 14 ريال عند شراء طقم علب مكون من 6 قطع، راتان سوليتير متنوع مقابل 14 ريال بدلا من 28 ريال. طقم ملاعق خشبية شيفلاين مجموعة خمس قطع بسعر 12 ريال بدلا من 24 ريال.

قطاعة شيفلاين يدوية سعة 900 مل بسعر 22 ريال بدلا من 42 ريال، وبخصم نقدي قدره 20 ريال سعودي. عروض لولو اشتري بطانية مقاس 220 × 240 سم مورا ماجيك سعر الواحدة 249 ريال سعودي بدلا من 399 ريال.

احصل على سجادة هوم ويل راشيل 300× 200 سم مقابل 99 ريال فقط بدلا من 199 ريال، ووفر مبلغ مائة ريال سعودي. اشتري اوستير غطاء وسادة طقم 6 قطع قطن 100% مقابل 19 ريال بدلا من 34 ريال.

مابل ليف شرشف سرير 220 × 240 سم + 2 قطعة غطاء وسادة سعر الحبة 69 ريال بدلا من 99 ريال.

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