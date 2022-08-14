كنز وانتى بترمية.. قشر البطيخ سر اغلى من الذهب تعالى اقولك استخداماتة الجبارة ندمت انى معرفتهوش من زمان

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عمر شويل - جدة كنز وانتى بترمية.. قشر البطيخ سر اغلى من الذهب ، قشر البطيخ من المكونات التي يتساءل الناس عما إذا كان يمكنهم تناولها بالفعل، وفي الحقيقه فإن بعض الأبحاث الطبية أكدت أنه من الممكن تناول قشر البطيخ وأنه بالفعل مفيد جدًا، حيث أن معظم الناس يلقونه في القمامه أو يطعمونه للحيوانات، وفي مقالنا اليوم نتحدث لبعض الوقت عن فوائد قشر البطيخ وكيف يمكن تناوله فتابعو معناها.

كنز وانتى بترمية.. قشر البطيخ سر اغلى من الذهب

هناك وصفات كثيرة لطهو قشر البطيخ، ويمكنك استخدام واحدة منها إن كانت تتناسب معك وهي كما يلي:

كاري مع قشر البطيخ:

من الوصفات الرائعة، حيث يمكنك طبخ أي نوع من الخضار بالكاري، ثم بعدها بشر قشر البطيخ ووضعه على الطبق من الأعلى وستلاحظي أنه إضافة ممتازة في الشكل والطعم كذلك.

مربى قشر البطيخ:

هذا نوع من المربات رائع في طعمه ويمكنك إنتاجه عبر إزالة الطبقة الصلبة الخضراء وأخذ بقية الجزء الأبيض وصنع مربى منه، كما تصنعين مربى أي فاكهة وحينما تجربينها ستجدينها لذيذة جدًا.

مخلل قشر البطيخ:

بنفس الطريقة التي يمكن تخليل الجزر واللفت بها يمكنك تخليل قشر البطيخ وتناوله بجوار الوجبات الاساسية في المنزل، فهو يعطيك الفوائد الخاصة به على أي طريقة تتناولينه بها.

فوائد قشر البطيخ

المركب الأساسي في قشر البطيخ هو السيترولين ونحن نعرف أن هذا المركب يعطي الجسم كثيرًا من الفوائد، ويمكنك الاستفادة منه فيما يلي: