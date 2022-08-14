نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير 2022 وأحدث الجوالات والإلكترونيات في مكتبة جرير السعودية jarir في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجموعة من أحدث إصدارات الهواتف الذكية والإلكترونيات متاحة الأن للطلب المسبق في عروض جرير بالمملكة حتى 1 سبتمبر 2022، ومنها عروض جرير جوالات سامسونج المميزة بتصميمها المختلف مثل سلسلة سامسونج جلاكسي زد فولد، كذلك الأمر بالنسبة إلى اكسسوارات الجوال وأجهزة اللابتوب، ومع الأسعار الرائعة التي توفرها مكتبة جرير فإنه أيضًا توجد هدايا مجانية على كافة الإلكترونيات المتاحة للحجز.

عروض جرير 2022 وأحدث الجوالات والإلكترونيات

أولى العروض نجدها على أحدث إصدارات سلسلة سامسونج جلاكسي زد فليب 4 وزد فولد 4، بحيث يتوافر زد فليب نسخة 256 جيجابايت مع أكثر من لون رائع، بالإضافة إلى شبكة 5G، مع 8 جيجا رام، مع ضمان لمدة عامين وأيضًا سامسونج كير بلس هدية مجانية معه، وننتقل إلى زد فولد وشاشة كبيرة الحجم 6.7 بوصة للشاشة الأساسية مع 2.6 بوصة للشاشة الإضافية، ويأتي الجوال مزود بسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، وإليكم عروض جرير.

جوال سامسونج جلاكسي زد فليب 4 بسعر 3799 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي زد فولد 4 بسعر 6799 ريال سعودي.

مكتبة جرير للإلكترونيات

لتجربة مثالية مع جوالك الذكي يمكنك اقتناء الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية، وكلاهما من ضمن الإصدارات التي بدأ الحجز لها في مكتبة جرير للإلكترونيات، ونجد سامسونج جلاكسي بودز 2 برو، لتأتي مع شاحن لاسلكي هدية مجانية، وبها ميكروفون مدمج بها مع إمكانية عزل الأصوات الخارجية من خلال خاصية إلغاء الضجيج، واستكمالًا للإلكترونيات الجديدة في jarir bookstore نجد سامسونج جلاكسي واتش 5 مع شاحن لاسلكي مزودج هدية مجانية، ومنها سوار 40 مللي وأيضًا 44 مللي، كما تتوافر سامسونج جلاكسي واتش 5 برو ذات السوار الرياضي، مع شاحن لاسلكي مزودج وأيضًا حزام Sport Band مزودج اللون هدية مجانية.

سامسونج جلاكسي واتش 5، مقاس 40 مللي، بسعر 1099 ريال سعودي.

ساعة ذكية سامسونج جلاكسي 5 برو، بسعر 1799 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي بودز 2 برو بسعر 799 ريال سعودي.

عروض لابتوب جرير

فقط في جرير يمكنك الحصول على لابتوب وتابلت بسعر اللابتوب فقط، وهو ما نجده على هواوي MateBook 16s وأيضًا MateBook D 16، المتاح في جميع الفروع للطلب المسبق حتى يوم 23 أغسطس، بالإضافة إلى الحصول على هواوي كير أيضًا والذي يشمل ضمان ممتد وأيضًا دعم متعدد البلدان، مع تابلت هواوي MatePad T10s.