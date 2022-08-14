نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى خصومات الجوال والأجهزة المنزلية بأسعار تنافسية ضمن أحدث عروض بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى خصومات الجوال والأجهزة المنزلية بأسعار تنافسية ضمن أحدث عروض بنده Panda، تراجعت في الأونة الأخيرة أسعار عدة سلع يقدمها هايبر بنده السعودية ومنها : حوض سباحة دائري عمر فوق سنتين سن سيت 13 في 58 سم بسعر 55 ريال بدلا من 79 ريال خصم 30%، حوض سباحة للأطفال بست واي حجم 122 في 20 سم بسعر 30 ريال بدلا من 50 ريال خصم 40% ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية شهر أغسطس.

أحدث عروض هايبر بنده Panda

شهدت معارض هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية في الأونة الأخيرة خصومات خيالية على أدوات البحر ومنها : حوض سباحة الأطفال مستطيل بسعر 65 ريال بدلا من 87 ريال خصم 25%، مقعد طوق سباحة بست واي 69 سم بسعر 17 ريال بدلا من 25 ريال خصم 32%، حوض سباحة للأطفال بست واي 305 في 76 سم بسعر 349 ريال بدلا من 523 ريال خصم 33% بالإضافة إلى عرض على فريزر كي اون سعة 90 لتر بسعر 799 ريال بدلا من 1199 ريال بخصم يصل إلى ثُلث المبلغ.

عروض بنده على الجوال

كما توفرت عروض رائعة على الهواتف الذكية ضمن خصومات هايبر بنده ومنها : هاتف ريل مي 9 أي سعة 6 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 809 ريال بدلا من 849 ريال خصم 5%، هاتف زد تي إي بليد أي 51 سعة 64 جيجابايت و 3 جيجا رام بسعر 369 ريال بدلا من 429 ريال خصم 14%، هاتف ريدمي 10 أي سعة 3 جيجا رام و 64 جيجا بايت بسعر خاص 495 ريال، يتوفر سعة 2 جيجا رام و 32 جيجابايت بسعر خاص 429 ريال فقط.

واستمراراً للتخفيضات المتوفرة على السلع خلال شهر أغسطس تتضمن عروض على الجوالات ومنها : هاتف لينوفو كاي 14 سعة 2 جيجا رام و 32 جيجابايت بسعر 379 ريال بدلا من 499 ريال خصم 24%، هاتف لينوفو كاي 14 بلس سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام بسعر 499 ريال بدلا من 699 ريال خصم 29%، كما يتوفر هاتف لينوفو كاي 15 بلس سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 579 ريال بدلا من 649 ريال خصم 11% ضمن عروض هايبر بنده.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

تضمنت عروض هايبر بنده خلال شهر أغسطس خصومات على الأجهزة الكهربائية ومنها : عروض شركة كولين على المكنسة الكهربائية والتي تتوفر باللون الاسود سعة 21 لتر بسعر 179 ريال بدلا من 239 ريال خصم 25%، مكنسة كهربائية من شركة جيباس حيث تتوفر باللون الاحمر سعة 21 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 299 ريال خصم 34% بالإضافة إلى مكنسة كهربائية جيباس باللون الفضي بسعر 299 ريال بدلا من 239 ريال خصم 20%.

عروض الشاشات Panda السعودية

تضمنت كذلك خصومات هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية عروض على الشاشات الذكية ومنها : تلفزيون امبكس جلوريا 50 بوصة يدعم تقنية 4 كي سمارت تي في بسعر 1199 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 37%، جهاز أندرويد تلفزيون مي بسعر 159 ريال بدلا من 199 ريال خصم 20%، بالإضافة إلى تلفزيون سامسونج 40 بوصة فل اتش دي بسعر 1299 ريال بدلا من 1642 ريال، مع قيمة توفير تصل إلى 21% ضمن تخفيضات Panda السعودية.