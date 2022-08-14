نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض هايبر بنده Hyper Panda من مجله بنده Panda الأسبوعية وموقع بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض مع حضراتكم اليوم تفاصيل عروض هايبر بنده Hyper Panda خلال هذا الأسبوع بجميع الفروع من اليوم منتصف أغسطس، وحتى نفاذ الكميات، حيث تعد مجموعة بندة ماركت من أهم وأكبر مجموعات المحلات للبيع بالتجزئة، ولكن بسعر الجملة، حيث يمكنكم إيجاد كل ما تحتاجونه من سلع بكل سهولة وبأقل الأسعار من أقسام بندة Panda المختلفة، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض هايبر بنده Hyper Panda ولفترة محدودة

تتوفر أيضاً بفروع بندة السعودية Panda Ksa عدة تخفيضات حصرية على أسعار روستو الحبش المدخن من حلواني، بالإضافة إلى عروض بندة على أسعار قطع الخروف النعيمي بالعظم، وتخفيض آخر منهم على سعر مكعبات اللحم البقري البرازيلي، وتنزيل آخر منهم على سعر الروستو البقري البرازيلي، كما لديهم تخفيض آخر على سعر شرائح صدور ابدجاج الطازجة من رضوى، وخصومات أخرى على أسعار الثوم الصيني الشبك.

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تنزيلات أخرى نقدمها لحضراتكم اليوم من خلال موقع بندة Panda على أسعار كثير من السلع المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر شراب الفواكه المشكل من الربيع، وتخفيض آخر على سعر شراب الشعير من بربيكان، كما لديهم تخفيض آخر على سعر وتنزيلات أخرى منهم على أسعار عسل رضوة النحل، وتخفيض آخر على سعر روبيان الطبخ من أسماك، وخصم آخر منهم على سعر صدور الدجاج الطرية من ساديا Sadia، كما بالفروع تنزيل مميز على سعر أيس كريم السعودية متعدد النكهات، وتخفيض على سعر ناحت الدجاج من هرفي، والحليب طويل الأجل كامل الدسم من نادك Nadac، وعرض آخر منهم على سعر بديل الحليب من ألبرو بحجم لتر.

عروض حصرية من بندة السعودية Panda offers

نستكمل معكم باقي عروض بندة ماركت في المملكة العربية Panda market والتي تضم: خصم مميز على سعر عبوات أجنحة الدجاج من ماركة التنمية، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار سمك المكرونة، وعلى سعر المخلل اليوناني المشكل، وعلى سعر العنب الأبيض المحلي بدون بذر المصري درجة أولى، وخصومات على فواكه أخرى.