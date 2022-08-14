نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأثنين تخفيضات هائلة من 20% الي 60% تسوق الاااان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية على السلع والمنتجات التي تقدمها أسواق العثيم في تزايد مستمر . و ذلك من حيث الخصومات الكبيرة التي تبدأ من 20٪ حتى أكثر من 50٪ . و تتميز هذه المنتجات بالجودة العالية التي لا مثيل لها، كما يمكنك الاستفادة من خلال شراء أي من المنتجات التي تتوفر عليها تلك الخصومات . وإليكم أهم التخفيضات المطروحة في فروع أسواق العثيم من خلال هذه المقالة.

عروض العثيم الأثنين

تنزيلات كبيرة على كافة السلع والمنتجات الحصرية داخل العثيم السعودية في جميع فروعها التي تتخطى الـ 184 فرع موزعين حول المملكة العربية السعودية، وهذه الخصومات كبيرة للغاية تبدأ من 20٪ حتى ما يزيد عن 50٪ على المنتج، وإليكم أقوى التخفيضات المذهلة التي تتمثل في الآتي:

تنزيلات أسواق العثيم السعودية على مكيف أرو صحراوي بسعر مناسب يصل إلى 319 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على تخفيض على براد ارو ماء نظام حار وبارد بسعر لا يقاوم يصل إلى 339 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق العثيم السعودية على فرن كهربائي تي سي سعة المنتج تصل إلى 45 لتر بسعر 249 ريال سعودي.

تخفيضات مجلة العثيم على اللحوم

تنزيلات أسواق العثيم السعودية على كيلو مكعبات بقري برازيلي توب سايد الذي يعد من أروع الأصناف الموجودة في الأسواق بسعر مذهل يصل إلى 31.95 ريال سعودي.

استمتع مع خصومات العثيم السعودية على سعر كيلو اللحم مفروم برازيلي مبرد بقيمة تبلغ نحو 26.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم السعودية على لحم غنم سواكني بالعظم سعر الكيلو يصل إلى نحو 54.95 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك عرض مميز على لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو يصل إلى 34.95 ريال سعودي.

تنزيلات أسواق العثيم السعودية على لحم خروف بربري بالعظم بسعر مذهل يصل إلى 49.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

عروض العثيم

ما زالت عروض سلسلة أسواق عبدالله العثيم ممتدة بجميع فرعها بأنحاء المملكة العربية السعودية لعملائها الكرام :