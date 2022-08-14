نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أهم عروض العودة إلى المدارس من ساكو في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت ساكو في السعودية مجلة جديدة تحتوي على عروض عديدة بمناسبة اقتراب العودة إلى المدارس في عام دراسي جديد. وتسري تلك العروض وتستمر طوال الفترة من الثالث عشر من شهر المحرم الجاري وحتى الرابع عشر من شهر صفر القادم والذي سيوافق يوم العاشر من سبتمبر من عام 2022م.

ساكو في السعودية وعروض العودة للمدارس

اعتادت متاجر ساكو في السعودية على توفير كافة احتياجات المواطنين ضمن عروض وخصومات موسمية منها الأسبوعية والشهرية وأخرى خاصة بمناسبات مثل شهر رمضان المبارك والأعياد والعودة إلى المدارس وهي المناسبة التي صدرت بشأنها المجلة الجديدة التي نستعرض معكم بعض مما عرض فيها.

توجد أقسام متنوعة في ساكو وتشمل الخصومات عدد كبير من تلك الأقسام فمثلًا قسم الأثاث يحتوي على باقة من المكاتب الدراسية بأحجام وأشكال وألوان مختلفة. وشراء مكتب جديد له وقع جيد جدًا على نفسية الطالب خاصةً المنتقل من مرحلة دراسية إلى مرحلة أخرى أعلى.

ومن بين المعروض طاولة أطفال مزودة بدرج وقابلة للطي بالإضافة إلى كرسي باللون الأزرق بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 449.75 ريال.

مكتب آخر أوطاولة كمبيوتر من الخشب أبعادها 120*60*76 سم سعرها 299 ريال سعودي بعد خصم قدره 100.75 ريال.

طاولة أخرى قابلة للطي من خشب الجوز بأبعاد 100*50*75 سم فقط بسعر 229 ريال.

خصومات المفروشات الداخلية