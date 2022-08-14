نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كم سعر ايفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط من اكسترا السعودية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم اكسترا السعودية خدمة تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس لعملائها من المواطنين السعوديين والمقيمين، بدون وجود كفيل مع خصم ٩.٦١% وهدايا بقيمة 59 ريال سعودي، وتعتبر اكسترا من أكبر المتاجر في المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من السلع والأجهزة الإلكترونية والكهربائية بالتقسيط، كما تقدم الهواتف الذكية لأشهر الماركات العالمية مثل هواتف شركة آبل الأمريكية، وشركة سامسونج الكورية، وشركة هواوي الصينية، ومن أشهر الهواتف التي تقوم اكسترا ببيعها بالتقسيط هاتف iPhone 13 pro Max، الذي يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة والتي منها تشغيل جميع شبكات الاتصال مثل شبكة الجيل الخامس، كما يدعم تركيب عدد ٢ شريحة اتصال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض ايفون ١٣ برو ماكس من شركة اكسترا السعودية ومواصفات الجوال الرائعة.

تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من اكسترا السعودية

سوف نتعرف معكم على عروض iPhone 13 pro Max من اكسترا السعودية وقيمة القسط الشهري وفترة التقسيط وهى كما يأتي:-

سعر ايفون ١٣ برو ماكس سعة ١٢٨ جيجابايت قبل الخصم ٥١٩٩ ريال سعودي.

سعة ١٢٨ جيجابايت قبل الخصم ٥١٩٩ ريال سعودي. سعر iPhone 13 Pro Max بعد الخصم ٤٦٩٩ ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم ٩.٦١%.

بعد الخصم ٤٦٩٩ ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم ٩.٦١%. قيمة القسط الشهري ٢٢٥ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهرًا.

قيمة المبلغ المخصوم من الهاتف ٥٠٠ ريال سعودي، كما يشمل سعر الجوال ضريبة القيمة المضافة.

تقدم اكسترا السعودية هدية على الموبايل قيمتها ٥٩ ريال سعودي.

تقوم الشركة بتوصيل الهاتف إلى المنزل بالمجان.

يستطيع أي مواطن أن يقوم بتقسيط قيمة الهاتف من خلال شركة تسهيل للتمويل.

ما هي مواصفات شاشة iPhone 13 pro Max؟

يحتوي موبايل ايفون ١٣ برو ماكس على شاشة كبيرة الحجم ذات تقنية ودقة عالية ومواصفاتها كما يلي:-

يأتي الهاتف بشاشة قوية من نوع super Retina XDR OLED. مساحة الشاشة تبلغ ٦.٧ إنش، كما تبلغ دقتها ١٢٨٤*٢٧٧٨ بكسل. كثافة بكسلات الشاشة ٤٥٨ بكسل لكل إنش، كما تدعم أبعاد العرض الجديد ١٩.5:٩ لكي تعرض محتوى أكبر على الشاشة. شاشة الموبايل تحتوي على طبقة حماية من نوع oleophobic coating، كما تحتوي على زجاج مقاوم للخدوش. يدعم الهاتف خاصية الـ HDR10، كما يدعم معدل تحديث ١٢٠ هرتز.

ما هي مواصفات كاميرات ايفون ١٣ برو ماكس؟

يأتي الموبايل بأربعة كاميرات خلفية و ٢ كاميرا أمامية ومواصفاتهم كما يأتي:-