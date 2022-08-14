نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقتي الجبارة لتنظيف دهون الشفاط وتلميعه وإزالة أصعب الأوساخ والدهون المتراكمة في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الشفاط، يتراكم الكثير من الغبار والدهون والأوساخ في الشفاط مما يصعب علينا تنظيفه بسهولة، حيث أن تنظيف الشفاط يعد من أكثر الأمور المتعلقة والمراهقة لدى جميع السيدات، وتوجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنظيف الشفاط بسرعه دون أي تعب أو مجهود، وسوف نقدم لكى عزيزتي طريقة تنظيف الشفاط بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى تنظيفه.

إعداد وصفة لتنظيف الشفاط بكربونات الصوديوم

المكونات

كوب صغير من باودر كربونات الصوديوم يوجد عند جميع العطارين.

ماء للعجن.

تحضير وصفة كربونات الصوديوم لتنظيف الشفاط بسهوله

نخلط كربونات الصوديوم بالماء حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة، نضع العجينة على الدهون المتراكمة على الشفاط ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تتغلغل داخل الأوساخ وتزيلها بسهوله.

بواسطة قطعه من القماش النظيف، نقوم بمسح كربونات الصوديوم من على الشفاط.

سوف تلاحظين الفرق بعد استخدام كربونات الصوديوم، فسوف يقضى على الأوساخ المتراكمة والدهون التى يصعب علينا إزالتها.

إعداد وصفة لتنظيف الشفاط بالخل

هذه الوصفة بسيطة وسهلة ولا تستدعى وقت طويل في الإعداد، ولكنها تؤدى إلى نتائج مذهلة في تنظيف الشفاط، فهي من الوصفات التي تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها المتوفرة، حيث أنها من الوصفات الموفره في الوقت والمال والمجهود، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي

تحضير وصفة رائعة لتنظيف الشفاط

المكونات

كوب إلا ربع خل.

2 كوب ماء.

إعداد الخل لتنظيف الشفاط

نخلط الخل بالماء وبواسطة القماش نغمس سائل الخل ونقوم بتنظيف الشفاط بواسطة دعك الشفاط جيداً بالخل المخفف.

نعيد تكرار هذه الوصفة إلى أن نتخلص من الأوساخ العالقة بالشفاط.

سوف تلاحظين بعد القيام بهذه الوصفة بالقضاء على الدهون والزيوت العالقة بالشفاط، كما أن الخل له مفعول السحر في التخلص من الأوساخ المتراكمة عليه التي يصعب علينا إزالتها بسهولة، كما أنه يعتبر من المكونات الطبيعية المتوفرة في المال والتي تعطي اللمعان والنظافة للشفاط من أول استخدام.

وصفة لتنظيف الشفاط بملح الليمون