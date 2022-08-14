نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض نصف السعر من لولو هايبر ماركت وأوفر الصفقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى العروض والصفقات على جميع مستلزمات واحتياجات المنزل، من مكان واحد وبخصومات تصل حتى نصف السعر على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها العديد من منتجات البقالة والسلع الأساسية التموينية، هذا بالإضافة إلى مجموعة مختارة من العروض على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وعروض الأدوات المنزلية التي لا غنى عنها في مطبخ كل ست بيت عصرية، مع العلم أن جميع هذه العروض وأكثر متوفرة من خلال فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة حول المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، نتمنى لكم متعة التسوق. أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للسلع الغذائية جبن شيدر أنجليزي معتدل أحمر أو أبيض بسعر 38.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 64.95 ريال.

لبنة تركية بريزيدن بسعر 21.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.90 ريال.

جبنة رومي قديمة مصرية بسعر 37.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 52.90 ريال.

بيبي مورتديلا لحم/ دجاج متنوع بسعر 20.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.90 ريال.

زيتون أسود إسباني حبة كاملة بسعر 12.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 17.95 ريال.

سنيورة صدر حبش مدخن بسعر 68.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 88.95 ريال. كيك بانر سكوتش حجم وسط بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 57.75 ريال.

كوكيز بقطع الشكولاتة بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 41.75 ريال للكيلو.

كيك حجم صغير مكون من ست قطع متنوعة بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 15.40 ريال. عرض نصف السعر على أمريكانا فيلية سمك السلمون بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال.

عرض 2 حبة بوك جبنة كريم قابلة للدهن/ قليلة الدسم بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال.

المراعي جبنة بالقشطة مربعات بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال. عروض متنوعة أخرى لولو فطيرة هشة مغطاة بالسكر/ أو بالمشمش بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال.

كيك شابورة من لولو عرض عبوتين بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

ورق عنب من لولو وزن العبوة 1015 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

وأقوى العروض على لولو زيت الكانولا سعة 3 لتر بسعر 40.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال. الأسرة سكر نقي وزن العبوة 10 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 35.15 ريال.

ريع شاي أسود فرط أوراق كاملة بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال للكيلو.

صنوايت أورز كالروز وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 41.50 ريال.

نوتيلا كريمة الشوكولاتة بالبندق بسعر 16.25 ريال سعودي بدلاً من 19.25 ريال.

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