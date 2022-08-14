نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت تحت شعار بهجة الهند على منتجات الهند الغذائية وللشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحت شعار بهجة الهند نقدم لكم أقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market على أسعار جميع المنتجات الهندية للشعر والبشرة، وأيضاً على منتجات الهند الغذائية، وهذا بداية من اليوم 14 أغسطس وحتى نفاذ الكميات او طوال شهر أغسطس أيهما أقرب، وإليكم تفاصيل العروض الهندية…..

عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية

تخفيضات وخصومات خاصة جداً نقدمها لكم لفترة محدودة خلال شهر أغسطس من اليوم 14 أغسطس، ومنها: خصم خاص على سعر معجون الأسنان بالأعشاب من دابر، كما لديهم خصم آخر على سعر صبغة الحناء السوداء للشعر من جوداج، وتخفيض آخر منهم على سعر دابر هيريولين بتروليوم جيلي، وعرض آخر على سعر زيت الشعر من دابر أملا، وتخفيض آخر على سعر مرهم دازل، وعلى سعر بجاج زيت اللوز للشعر، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار صابون الزيت والجلسرين من بيرس، وعرض آخر منهم على سعر كريم الشعر بالأعشاب من تريشوب، بخاخ وجل الشعر من فيولا، وتخفيض آخر منهم على سعر شامبو الأعشاب من تريشوب، وزيت الشعر.

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكمية

تجدون أسعار مميزة جداً لفترة محدودة على جميع المنتجات الغذائية الهندية ذات الجودة العالية، ومنها: خصم خاص على سعر الأرز البسمتي من باب الهند، كما لديهم تخفيض مميز على سعر بايلي بسكوت هايد اند سايد، وتخفيض آخر منهم على سعر زيت جوز الهند العضوي من ماركة براشوت بحجم 1 لتر، وتخفيض آخر منهم على سعر السمن البقري الصافي من أر كي سي، وخصم آخر على سعر ارز السمن من بردهمان روز أرز السمان بحجم 5 كجم، بالإضافة إلى تخفيضات الماركت على سعر هالديمان جلاب جابون راساغولا، كما لديهم تخفيضات خاصة على سعر بريتانيا شابورة بالحليب.

عروض لولو الأخرى بجميع الفروع Lulu Ksa

يوجد أيضاً خصومات أخرى من لولو على أسعار: بريتانيا بسكويت دايجستيف، وتخفيض آخر على سعر هورليكس مشروب الشكولاتة، وتخفيض آخر منهم على سعر برياتا شابورة الحليب، وتخفيض آخر منهم على سعر برياتا شابورة بسكوت دايجستيف الخالي من السكر.