نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أبل أيفون 13 برو ماكس‎‎ بالتقسيط بـ241 ريال شهريا من مكتبة جرير توفير 500 ريال اغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت مكتبة جرير السعودية بالكشف عن عرض مميز لبيع هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس‎‎ الجديد، يعد هاتف أيفون 13 برو ماكس هو من آخر الهواتف الذكية المتطورة التي تم تقديمها بشكل رسمي من قبّل شركة “أبل” الأميركية، وتم توفير الهاتف على مكتبة جرير وهي المكتبة الأكثر شهرة وإقبالًا في المملكة العربية السعودية ويتم توفير الكثير من الأجهزة والأدوات المدرسية التي قد يحتاج إليها الطلاب والكبار وكل ما يمكن أن تتخيله متوفر في المكتبة وبأسعار تنافسية.

تقسيط مكتبة جرير على أبل أيفون 13 برو ماكس‎‎

وفّرت مكتبة جرير على مشتري هاتف أيفون 13 برو ماكس حوالي 500 ريال سعودي حيث خفّضت سعر الهاتف من 5.699 ريال سعودي حتى وصل إلى حوالي 5.199 ريال سعودي، وسعة تخزين الهاتف تبلغ 256 جيجا بيكسل، الهاتف لونه هو الأخضر الصنوبري ويمتد التقسيط حتى 36 شهر أي ثلاث سنوات.

مواصفات ومميزات هاتف أيفون 13 برو ماكس