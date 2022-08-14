نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أبل أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط بـ241 ريال شهريا من مكتبة جرير توفير 500 ريال اغتنم الفرصة في المقال التالي
عمر شويل - جدة قامت مكتبة جرير السعودية بالكشف عن عرض مميز لبيع هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس الجديد، يعد هاتف أيفون 13 برو ماكس هو من آخر الهواتف الذكية المتطورة التي تم تقديمها بشكل رسمي من قبّل شركة “أبل” الأميركية، وتم توفير الهاتف على مكتبة جرير وهي المكتبة الأكثر شهرة وإقبالًا في المملكة العربية السعودية ويتم توفير الكثير من الأجهزة والأدوات المدرسية التي قد يحتاج إليها الطلاب والكبار وكل ما يمكن أن تتخيله متوفر في المكتبة وبأسعار تنافسية.
تقسيط مكتبة جرير على أبل أيفون 13 برو ماكس
وفّرت مكتبة جرير على مشتري هاتف أيفون 13 برو ماكس حوالي 500 ريال سعودي حيث خفّضت سعر الهاتف من 5.699 ريال سعودي حتى وصل إلى حوالي 5.199 ريال سعودي، وسعة تخزين الهاتف تبلغ 256 جيجا بيكسل، الهاتف لونه هو الأخضر الصنوبري ويمتد التقسيط حتى 36 شهر أي ثلاث سنوات.
مواصفات ومميزات هاتف أيفون 13 برو ماكس
- يدعم الهاتف خاصية NFC وهي خاصية الاتصال القريب ويدعم الهاتف شريحتي eSim و Nano Sim ولكن شريحة eSim لا تدعمها بعض البلدان العربية وخاصة جمهورية مصر العربية.
- أبعاد الهاتف هي 160.9 مللي متر وعرضه 78.1 مللي متر بينما سمك الهاتف يبلغ 7.7 مللي متر ووزن الهاتف يبلغ 240 جرام.
- كما أن الهاتف يدعم جميع شبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.
- شاشة الهاتف مصنوعة من زجاج الغوريا السيراميكي وهو من أفضل أنواع الزجاج حيث أنه مقاوم للصدأ والكسر والأتربة والماء أيضًا.
- يستطيع الهاتف الغوص حتى 6 أمتار في الماء أو الغبار حتى نصف ساعة كاملة بدون أن يتأثر
- يدعم الهاتف خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا كارد والماستر كارد والشاشة تأتي بمساحة 6.7 إنش بمعدل تحزيد 120 هرتز.
- معدل سطوع الشاشة 1200 شمعة والتي تعمل بدقة 2778 في 1284 بيكسل والشاشة تعمل بخاصية دولبي فيجن Dolby Vision.
- توفر من الهاتف حوالي أربع إصدارات يختلف باختلاف حجم المساحة التخزينية للذاكرة حيث أنه يتوفر بسعة تخزين 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت و512 جيجا بايت وأخيرًا 1 تيرا بايت.
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