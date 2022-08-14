نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التخلص طرد البرص من المنزل بدون لمس في ثواني وبدون مجهود هيطلع يجري برة البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة البرص هو إحدى الحشرات الزاحفة، ولكنه يثير التوتر والانزعاج إذا تواجد في أي منزل لجميع أفراد الاسرة، ولكن من الصعب السيطرة على البرص أو حتى معرفة مكانه بسهولة، فهو سريع الحركة ويتواجد على الجدران أو على الاسقف العالية، لذلك سوف نعرض لكم الان بعض الطرق الطبيعية التي يرهبها البرص وبمجرد رؤيته لها أو استنشاق رائحتها يفر هاربًا من المكان ولا يعود إليه مرة أخرى.

كيفية التخلص من البرص من المنزل

هناك بعض المواد الطبيعية التي لها تأثير فعال في التخلص من البرص نهائيًا ومن أهم هذه الطرق مايلي:

استخدام قشر البيض

يمكن لكل من يرغب في التخلص من الابراص الموجودة في المنزل أن يتم وضع بعض قشور البيض في أركان المنزل فهي إحدى الأشياء التي يرهبها البرص ويكره تواجده في المكان، ويفضل للتخلص منه نهائيًا لابد من تغيير القشور مرتين أو ثلاثة كل اسبوعين او اكثر.

ألواح الغراء اللاصقة

يمكن وضع ألواح الغراء اللاصقة بالقرب من النوافذ وبالقرب من الأبواب والفتحات المتواجدة في المنزل، وذلك بمجرد مرور البرص عليها يتم التصاقه بها ويمكن السيطرة عليه في هذه الحالة بسهولة.

الثوم من أهم المواد الطبيعية التي تساعد في التخلص من البرص

الثوم من أهم المواد التي يتميز برائحته النفاذة والتي تساعد في التخلص من البرص فهو ينزعج بمجرد استنشاق رائحته لذلك يمكن فرم بعض فصوص الثوم أو تقطيعها ووضعها في بعض الأركان ليفر البرص هاربًا من المكان تمامًا ولا يعود إليه مرة أخرى.

استخدام القرفة والزنجبيل

خليط من القرفة والزنجبيل لديه القدرة الرائعة والسريعة في التخلص من البرص في المنزل ومن الكثير من الحشرات، فإن البرص يكره هذه الرائحة ولذلك يبتعد من المكان.