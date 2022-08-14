شوف بخصومات 40٪ على جميع منتجات الألبان من عروض بنده وهايبر بنده Hyper Panda من مجله بنده وموقع بندة

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عمر شويل - جدة يمكنكم إيجاد كل ما تحتاجونه وأكثر من خلال الهايبر الأشهر في الدول العربية كافة، والذي يضم من الأقسام العشرات ليغطي جميع متطلبات الأسرة بشكل واسع يشمل: منتجات غذائية عادية وصحية، طازجة ومحفوظة، محلية ومستوردة، كما يضم الماركت عدة أقسام للعناية الشخصبة للمرأه والطفل، بالإضافة إلى اقسام لعب الأطفال، ومستلزمات الحدائق، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية المختلفة، كما لديهم جميع الأدوات المنزلية، والمعدات الرياضية وأكثر، فتابعونا لمعرفة تفاصيل أكثر….

عروض بنده وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية

تتوفر بداخل فروع بنده ماركت Panda market في مدن المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار: المكسرات المشكلة العادية، بالإضافة إلى وجود خصومات خاصة على أسعار الليمون الأسود الكامل، والقلويات الإكسترا المشكلة، وعرض مميز على سعر الجريش، وبذور دوار الشمس المملحة، وخصومات على أسعار هيل رقم 3، والحمص الحب رقم 12، وخصم آخر على سعر الفول الحب المصري، وطحينة الجميل، وخصم آخر على سعر المخلل المشكل والزيتون.

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توجد أيضاً داخل فروع بنده ماركت في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار: صدور التركي المدخن قليل الدهن من بيبي، وتخفيض آخر منهم على سعر المرتديلا البقري قليلة الدسم بالزيتون من بيبي، وتنزيل حصري منهم على سعر زيتون كوبوليفيا الأسود والأخضر الشرائح.

عروض بنده اليوم من موقع بندة Panda online

يوجد خصم مميز من مجله بنده على سعر ثدر الحبش الدخن من حلواني أخوان، وتخفيض آخر منهم على سعر الحبن الأبيض من حلواني اخوان، كما لديهم تخفيض آخر على سعر الحلاوة الطحينية من الخروف، وخليط الزبدة الإماراتية الغير مملحة، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار الجبن الأبيض الدوبل كريم، والفيتا والدمياطي من دومتي، وخصومات أخرى منهم على سعر الجبنة القريش قليلة الدسم من تشيزالاند، والجبنة القشقوان من سولي، كما بالماركت تخفيض حصري على سعر الجبنة الشيدر الأبيض والأحمر من كيرجولد، وتخفيض آخر على سعر الجبنة الفيتا الدمياطي، والجبنة الموتزاريلا.