نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير حقائب وادوات المدارس لعام 1444هـ بسعر 99 ريال سعودي اشيك وافخم الحقائب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير حقائب المدارس، بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 1444هـ – 2022م قامت مكتبة جرير المكتبة الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية بالكشف عن عروض مميزة على الحقائب المدرسية للطلاب بأسعار مناسبة للكثير من الفئات، حيث يتسابق الطلاب وأولياء الأمور إلى شراء الحقائب حتى يستقبلوا العام الدراسي ويدخلوا إلى مدارسهم بأدوات جديدة والحقيبة المدرسية من أهم أدوات المدرسة التي لا يمكن للطلاب الاستغناء عنها. مكتبة جرير عروض حقائب المدارس لعام 1444هـ سعر حقيبة ظهر اديداس اوريجنالز‎‎ ‎‎كلاسيك‎‎ يبلغ 119 ريال سعودي.

بينما سعر حقيبة اديداس اوريجنالز‎‎ ‎‎كلاسيك‎‎ ولكن بنقوش زهرية لزهرة الخشخاش بلغ 119 ريال سعودي.

حقيبة ظهر وردية اللون سادة اديداس اوريجنالز‎‎ ‎‎كلاسيك‎‎ سعرها يبلغ 155 ريال سعودي.

اديداس اوريجنالز‎‎ ‎‎كلاسيك‎‎ لون أبيض وورد سعرها في جرير يبلغ 139 ريال سعودي.

نايكي‎‎ ‎‎ايليمنتال‎‎ حقيبة ظهر مناسبة لجهاز بمقاس 15 بوصة سعره يبلغ 169 ريال سعودي.

أديداس كلاسيك لون أزرق وأبيض سادة سعرها يبلغ حوالي 99 ريال سعودي.

بوما فيز حقيبة ظهر لونها أسود سعرها يبلغ 119 ريال سعودي.

أما سعر حقيبة أديداس كلاسيك لون أسود ووردي سعرها يبلغ 99 ريال سعودي.

نايكي‎‎ ‎‎.نايمار جاي ار‎‎ حقيبة ظهر لون أبيض وأسود سعرها يبلغ 229 ريال سعودي.

نايكي‎‎ ‎‎ايليمنتال‎‎ حقيبة ظهر تسمح بوضع جهاز مقاس 15 بوصة سعرها يبلغ 189 ريال سعودي.

حقيبة ظهر بوما‎‎ ‎‎ديك 2‎‎ سعرها يبلغ 179 ريال سعودي من مكتبة جرير السعودية.

سعر حقيبة اديداس اوريجنالز‎‎ ‎‎كلاسيك‎‎ يبلغ 179 ريال سعودي لون أبيض وأسود.

اديداس اوريجنالز‎‎ ‎‎كلاسيك‎‎ حقيبة ظهر أزرق اللون سعرها يبلغ 139 ريال سعودي.

نايكي‎‎ ‎‎ايليمنتال‎‎ بجهاز 15 بوصة سعر الحقيبة يبلغ 189 ريال سعودي.

بوما‎‎ ‎Deck II‎ سعر الحقيبة يبلغ حوالي 179 ريال سعودي.

اندر ارمور‎‎ ‎‎ستورم‎‎ سعر الحقيبة يبلغ 199 ريال سعودي. اقوي عروض جرير على أدوات المدرسة قارورة ماء ‎Sportstyle‎ بحجم 700 مللي جرام سعر القارورة يبلغ 99 ريال سعودي.

بينما سعر قارورة الماء بوما‎‎ ‎‎سبورتستيل‎‎ سعرها يبلغ 99 ريال سعودي.

‎‎نايكي‎‎ ‎TR HyperCharge‎ لون ورد وأسود سعرها يبلغ 79 ريال سعودي.

بوما‎‎ ‎‎سبورتستيل‎‎ لون أحمر شفاف سعرها يبلغ 39 ريال سعودي.

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