شوف عروض بنده الأسبوعية خصم علي الجوالات يصل ل 60 ٪ ولمدة 10 أيام الحق الخصومات الصيفية

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية على السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية تتألق بشكل ملحوظ؛ حيث تحرص شركة بنده هذا الشهر على توفير خصومات وتخفيضات كبيرة، وتشمل هذه الخصومات كافة المنتجات المتوفرة داخل هايبر بنده بالمملكة، ولكن تختلف نسب الخصم من سلعة لأخرى بداية من 15٪ حتى 65٪، ونقدم لكم بشكل شامل أفضل هذه العروض من خلال موقعنا. عروض بنده الأسبوعية اشتري من أسواق بنده السعودية عرض خاص على أرجل الدجاج من نوع التنمية مقدار العبوة 450 جرام بسعر 7.75 ريال سعودي بدلاً من 11.25 ريال سعودي.

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