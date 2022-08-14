تتصرف مثل البشر، فيديو يحصد ملايين المشاهدات على منصات التواصل لقط يشرب كالبشر

انت الان تتابع خبر تتصرف مثل البشر، فيديو يحصد ملايين المشاهدات على منصات التواصل لقط يشرب كالبشروالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- الإنترنت غارق بالغرائب والعجائب والمحتوى المفاجئ لكثيرين، خاصة المتصل بالحيوانات عندما تسلك سلوكا قريبا من سلوك البشر.

وكان أحد الذين نشروا هذا الفيديو، حساب على "تويتر" يدعى "Buitengebieden"، ويقول إنه معني بنشر الأمور المتعلقة بالجانب الإيجابي.

وحصد الفيديو على هذا الحساب فقط نحو 8 مليون مشاهدة حتى ظهر السبت، وأعاد نشره أكثر من 38 ألف مغرد وأبدى أكثر من 267 ألفا آخرين إعجابهم به.

واكتفى الحساب بتعليق مقتضب على الفيديو هو: "حافظ على نفسك رطبا".