تنظيف فواصل السيراميك فى ثوانى مهما كانت درجة السواد بخلطة جبارة وقنبلة هترجع ناصعة البياض زى الشمعة المنورة

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عمر شويل - جدة تنظيف فواصل السيراميك فى ثوانى تنظيف فواصل السيراميك ضروري بالرغم من أنه من الأشياء المرهقة جدًا في تنظيفها على سيدة المنزل هي سيراميك الحمامات والمطابخ وبوجه الخصوص الفواصل بين السيراميك، فقد يتغير شكله مع مرور الوقت ولا يصبح كما كان في وقت تركيبه فقد يفقد لمعانه ولونه الأبيض يتحول إلى إصفرار، نظرًا لتراكم الأوساخ وبقايا الصابون والدهون بالنسبة لسيراميك المطبخ وغيرها من العوامل التي تغير شكله مع مرور الوقت، لذلك تسعى سيدات المنازل لإيجاد وصفات تعيد نظافة السيراميك وفواصل السيراميك كما كان مما يشكل إجهاد كبير عليها، لذلك أتينا إليكِ بوصفات فعالة بدون مجهود كبير لتنظيف السيراميك.

تنظيف فواصل السيراميك فى ثوانى

كل ما عليكِ هو تنظيف سيراميك حمامك ومطبخك بالطريقة المعتادة لكي لإزالة الأوساخ والدهون المتراكم حتى تحصلي على نتائج أفضل.

وفي وعاء مناسب قومي بخلط 7 أكواب ماء مع ربع كوب من الخل وربع كوب من بيكربونات الصودا مع التقليب الجيد.

باستخدام فرشاة أسنان أو فرشاة التنظيف الخاصة بك قومي بدعك الفواصل بواسطة الخليط السابق.

إتركي الخليط على الفواصل لمدة 15 دقيقة حتى تذوب كافة الترسبات.

اغسلي الفواصل بالماء ثم التجفيف بفوطة نظيفة وسوف تلاحظين النظافة والفرق بين قبل التنظيف.

تنظيف السيراميك والفواصل باستخدام مبيض الأكسجين

مثل الخطوات السابقة تمامًا، عليك تنظيف السيراميك بالطرق المعتادة لديكِ، باستخدام صابون التنظيف الخاص بك لإزالة الأتربة والزيوت المتراكمة و حتى تحصلين على نتائج مذهلة بعد تنفيذ الوصفة.