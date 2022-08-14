نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان الجمال عروض هايبر بنده السعودية على منتجات العناية بالبشرة والشعر حتى نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده السعودية أفضل العروض والتخفيضات الهائلة على منتجات العناية بالبشرة والشعر، لتظهر المرأة العربية جمالها وأنوثتها، كما يقدم بعض العروض على منتجات تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها نهائياً، وحل مشكلة التصبغات الجلدية التي تزعج الكثير من السيدات، كما يقدم بعض العروض والخصومات على جميع المستلزمات التي يحتاجها المواطن السعودي لكي يلبي احتياجات اليومية من سلع غذائية، وملابس، وأجهزة إلكترونية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودية على منتجات العناية بالبشرة والشعر تصل إلى نصف السعر. عروض هايبر بنده السعودية على مقشر البشرة سوف نتعرف عروض بنده على مقشر البشرة وهى كما يلي:- غسول يومي لتقشير الوجه كلين آند كلير ١٥٠ ملئ سعر الحبة ١٧.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٨.٩٥ ريال.

مقشر لتنعيم البشرة نيفيا ٧٥ ملئ سعر الحبة ١٢.٩٥ ريال بدلاً من ٢٦.٩٥ ريال سعودي.

غسول منعش للوجه نيفيا ١٥٠ ملئ سعر الحبة ٢١.٩٥ ريال بدلاً من ٣٩ ريال سعودي.

رغوة التفتيح للوجه بوندس ١٠٠ جرام سعر الحبة ٢٠.٩٥ ريال بدلاً من ٣١.٩٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض منظف للوجه بوندس ٩٠ جرام سعر الحبة ١٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٩.٩٥ ريال سعودي.

غسول للوجه فيري آند لوفلي ١٥٠ جرام سعر الحبة ٢٢.٩٥ ريال بدلاً من ٣٥.٩٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض منظف ماء ميسيلار مزيل مكياج غارنييه ٧٠٠ ملئ سعر الحبة ٣٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٤٨.٧٥ ريال. عروض هايبر Panda السعودية على منتجات تفتيح البشرة سوف نقدم لكم بعض العروض والخصومات التي طرحتها شركة بنده السعودية وهى كما يلي:- كريم النهار لومينوس سعر الحبة ٤٧.٩٥ ريال بدلاً من ٩٣.٩٥ ريال سعودي. التوازن العشبي غلو آند لفلي ١٠٠ جرام سعر الحبة ١٧.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٠.٩٥ ريال. سوبر كريم للوجه بوندس ٥٠ ملئ سعر الحبة ١٨.٩٥ ريال بدلاً من ٣٠.٩٥ ريال سعودي. كما يتم عرض كريم جلو اب جولدن سن شاين بوندس ٢٠ جرام سعر الحبة ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٠ ريال. كريم النهار للتفتيح غارنييه ٥٠ ملئ سعر الحبة ١٦.٩٥ ريال بدلاً من ٢٠.٩٥ ريال سعودي. عروض هايبر بنده السعودية على منتجات الشعر سوف نتعرف على عروض هايبر بنده على منتجات العناية بالشعر وهى كالتالي:- زيت دابر أملا ٣٠٠ جرام سعر الحبة ١١.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٠.٢٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض زيت جوز الهند باراشوت ٥٠٠ جرام سعر الحبة ٣٩.٩٥ ريال بدلاً من ٨٤.٩٥ ريال سعودي.

حمام زيت دابر فاتيكا ٥٠٠ جرام سعر الحبة ١٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٤.٩٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض كريم الشعر فاتيكا ١٤٠ ملئ سعر الحبة ٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١١.٩٥ ريال سعودي.

بلسم سائل إلفيف ٢٠٠ ملئ سعر الحبة ٢٣.٩٥ ريال بدلاً من ٤٥.٩٥ ريال سعودي.

كريم مغذي للشعر ألترا دوكس ٣٩٠ ملئ سعر الحبة ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٤.٩٥ ريال سعودي.

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