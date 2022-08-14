شوف تقسيط سامسونج جالكسي زد فولد 3 من مكتبة جرير وخصم 18%

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عمر شويل - جدة يستطيع أي مواطن بالمملكة العربية السعودية أو مقيم أن يحصل على تقسيط سامسونج جالكسي زد فولد 3 من مكتبة جرير ويحصل على تخفيضات وهدايا قيمة على الجوال، ويعتبر هاتف 3 Samsung galaxy z fold من أحدث الهواتف التي قامت شركة سامسونج بإطلاقها خلال هذه الفترة، حيث يدعم الجوال تشغيل شبكات الجيل الخامس وهى أحدث شبكات الاتصال في العالم في الوقت الحالي، كما يحتوي الجوال على شاشة ضخمة تجعلنا نستمتع بالمشاهدة واللعب والعمل بشكل غير مسبوق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تقسيط سامسونج جالكسي زد فولد 3 ومواصفات الجوال الرائعة.

تقسيط سامسونج جلاكسي زد فولد 3 من مكتبة جرير

سوف نتعرف مع حضراتكم على قيمة تقسيط Samsung galaxy z fold 3 من مكتبة جرير وهى كما يلي:-

تبلغ سعة ذاكرة الجوال الداخلية 256 جيجابايت، وسعة الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت.

سعر سامسونج جالكسي زد فولد 3 يبلغ 6799 ريال سعودي قبل الخصم، وسعر الجوال بعد الخصم 5519 ريال سعودي.

يبلغ 6799 ريال سعودي قبل الخصم، وسعر الجوال بعد الخصم 5519 ريال سعودي. قيمة الخصم على الجوال 1280 ريال سعودي، بنسبة خصم 18%.

القسط الشهري على الجوال 256 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

يتضمن فترة ضمان لمدة عامين.

مواصفات Samsung galaxy z fold 3

يحتوي الجوال على العديد من المواصفات الرائعة التي تجعله من أحسن الهواتف الذكية على الإطلاق وهى كما يأتي.

يبلغ وزن الهاتف 271 جرام، كما تبلغ أبعاد الجوال في حالة عدم الطي 158.2*128.1*6.4 ملم. الهاتف يدعم تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano Sim، كما يدعم الجوال تشغيل شبكات الجيل الخامس وجميع شبكات الاتصال الأخرى. يدعم الجوال مقاومة الماء العذب بشهادة IPX8 حتى متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة. يأتي الجوال مصنوع من الزجاج بالظهر، مع وجود إطار من الألمنيوم، كما يحتوي على حماية للظهر من Corning gorilla glass victus. شاشة الجوال كبيرة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، كما تبلغ مساحتها 7.6 إنش. الشاشة الثانية للجوال من نوع dynamic AMOLED 2X. الجوال يأتي بذاكرة داخلية تبلغ سعتها 256 جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 12جيجا بايت. يأتي بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 888 5G يعمل بتكنولوجيا 5 نانو، كما يأتي الهاتف بمعالج من نوع Adreno 660. يدعم الجوال القلم المخصص للكتابة الـ S Pen، لكن يتم شرائه بشكل منفصل ويعمل في الشاشة الكبيرة أما الشاشة التي في حالة الطي لا يعمل القلم. يوجد نوعين من القلم الأول S Pen Fold وهو لا يدعم البلوتوث، كما لا يدعم Air Actions ويتم بيعه مع جراب مخصص للقلم، والنوع الثاني S Pen Pro، وهو يدعم البلوتوث، كما يدعم الـ Air Actions ويتم بيعه بشكل منفرد، حيث تقوم بشرائه وشراء جراب يتم وضعه فيه. الكاميرا الخلفية للجوال ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى للجوال بدقة 12 ميجا بكسل وهى الكاميرا الأساسية، كما تدعم المثبت البصري، والكاميرا الثانية دقتها 12 ميجا بكسل وهى خاصة بالزوم حتى 2X، والكاميرا الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل وهى خاصة بالتصوير الواسع.

مميزات تقسيط سامسونج جالكسي زد فولد 3 من مكتبة جرير

هناك العديد من المزايا التي نستطيع الحصول عليها من تقسيط Samsung galaxy z fold 3 من مكتبة جرير أو أي مشتريات أخرى وذلك بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل وهى كما يلي:-