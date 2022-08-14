انت الان تتابع خبر اخفى الجثة في شنطة ملابسها .. عريس متهور يقتل زوجته بعد ساعات من حفل زفافهما لهذا السبب الصادم .. تفاصيل ما حدث؟! والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أدين رجل بقتل زوجته بعد ساعات قليلة من نهاية حفل زفافهما، ثم أخفى جثتها في حقيبة ملابس كبيرة. ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم العثور على جثة دون ووكر، البالغة من العمر52 عاما ، في حقل بعد أربعة أيام من زواجها من توماس نوت في أكتوبر من العام الماضي.

اعتراف بالقتل وقيل للمحلفين إن نوت، الذي لم يقدم أدلة في المحاكمة، اعترف بقتل زوجته على أساس أنه 'لم يكن ينوي التسبب في ضرر جسيم لها في الوقت الذي قتلها فيه'.

وقالت أخصائية الطب الشرعي الدكتورة كيرستن هوب إنها استلمت جثة ووكر في حقيبة بعجلات من القماش الأسود تم العثور عليها فيها.

واستمعت المحكمة إلى أن ساقي ووكر كانت مشوهة وساقها اليمنى ملتوية وانحنى جسدها ووجهها نحو العجلات.

لكن هيئة محلفين أدانته يوم الأربعاء بارتكاب جريمة قتل بعد ثلاث ساعات من المداولات. وشهدت قاعة المحكمة هتافات بعد اعلان الحكم. وادعى القاتل أنه هاجمها لأنها أخبرته أنها تريد الطلاق وأنها ستتهمه زوراً بالاغتصاب.

وفي بداية المحاكمة، قال المدعي العام أليستير ماكدونالد للمحلفين: 'غالبًا ما يُقال إن يوم زفاف شخص ما ، والفترة التي تليها مباشرة ، من أسعد الأوقات في حياتهم'.

وقال إن هذا لم يكن الحال بالنسبة للسيدة ووكر 'لأنه تم العثور على جثتها محشوة في حقيبة وملقاة في بعض الشجيرات في حقل باتجاه الجزء الخلفي من منزل هذا المدعى عليه بعد أربعة أيام من زواجها'.

وأخبر ماكدونالد المحكمة أن نوت اتصل بالشرطة في 31 أكتوبر ليخبرهم أن زوجته اختفت بعد مغادرة منزلهما في شيرلي جروف، لايتكليف، بالقرب من هاليفاكس، في ذلك الصباح، وبدا أنه يقوم بعملية بحث.

وقال المدعي العام إن 'الحقيقة القاسية والصارخة' هي أن المدعى عليه 'كان علم جيدًا أن جسدها كان ميتًا في خزانة بمنزل الزوجية'.

وعُرض على المحلفين لقطات كاميرا مراقبة لنوت وهو يقود حقيبة كبيرة من الجزء الخلفي من منزله إلى الأدغال القريبة بمجرد وصول ضابط شرطة إلى باب منزله لمتابعة تقرير الشخص المفقود للمدعى عليه. وقال ماكدونالد إن نوت سلم نفسه بعد ذلك إلى مركز للشرطة وأخبر الضباط أنه و"ووكر" كانا يقضيان شهر عسل في حافلة لمدة يومين، ويقيمان في سكيغنيس. وقال المدعي العام إن المدعى عليه للشرطة: 'عدنا ولديها اضطراب ثنائي القطب وهي مكتئبة ، وقالت إنها تريد الطلاق.