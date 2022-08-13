نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وربح 150 ألف دولار مع مصطفي الأغا غير حياتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل من يرغب في التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، وزيادة فرصة الفوز بقيمة الجائزة التي تم الإعلان عنها في الصفحة الرسمية بالمسابقة عبر تويتر والتي تصل إلى500000 مليون دولار أمريكي، وذلك من خلال السحب القادم لمسابقة الحلم، والآن تابعو معنا السطور القادمة للتعرف على تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال أرقام التليفونات، أو التطبيق الخاص بمسابقة الحلم.

تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم

لقد تم البدء في استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة الحلم في بداية العام 2022 شهر يناير الماضي، وسوف يستمر إمكانية التسجيل حتى نهاية العام في شهر ديسمبر القادم، وفي خلال هذه الفترة يكون لكل شخص من المشتركين الفرصة في الحصول على قيمة الجوائز التي سوف تعرض خلال هذه الفترة.

أما عن خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم فتتم أما من خلال إرسال رسالة نصية بها كلمة الحلم أو Dream على الارقام الخاصة بكل بلد والإجابة على الأسئلة التي يتم إرسالها أو على بعضها، كما يمكن للشخص الاشتراك من خلال التطبيق الخاص بمسابقة الحلم الذي يمكن تحميله على أجهزة الهاتف الاندرويد، أو من خلال الموقع الرسمي للمسابقة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك عدة شروط أساسية لابد من توافرها في اي شخص يرغب في التسجيل في المسابقة بشكل فعلي، وهذه الشرط كالتالي: