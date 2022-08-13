نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات خيالية على أجهزة الجوال والشاشات والاجهزة لدى مراكز بيع هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات خيالية على أجهزة الجوال والشاشات والاجهزة لدى مراكز بيع هايبر بنده، يقدم هايبر بنده خصومات خيالية لشهر أغسطس قلاية بدون زيت سنكور باللون الأبيض بسعر 249 ريال بدلا من 499 ريال خصم 50%، قلاية بدون زيت جيباس باللون الفضي سعة 5.4 لتر بسعر 329 ريال بدلا من 499 ريال خصم 34%، قلاية مربعة بدون زيت كي اون سعة 17 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 359 ريال خصم 17% ضمن عروض هايبر بنده.

عروض بنده على الأجهزة والجوالات والشاشات

عروض هايبر بنده لشهر أغسطس تضمنت خصومات أجهزة المطبخ ومنها: قلاية بدون زيت فيليبس بسعر 399 ريال بدلا من 599 ريال خصم 33%، قلاية كليك أون سعة 2.5 لتر بسعر 159 ريال بدلا من 319 ريال خصم 50%، قدر ضغط كهربائي كولين باللون الفضي سعة 6 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 285 ريال خصم 20%، قلاية بدون زيت جيباس باللون الاسود سعة 4.2 لتر بسعر 209 ريال بدلا من 349 ريال خصم 40%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

كما شملت عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية خصومات على شواية كهربائية كولين 2000 واط بسعر 89 ريال بدلا من 109 ريال خصم 18%، صانعة ساندوتشات سنكور بسعر 99 ريال بدلا من 159 ريال خصم، تتوفر شواية كهربائية جيباس بسعر 89 ريال بدلا من 109 ريال خصم 18% كما يتضمن كذلك عرض على مايكرويف رقمي كليك أون بسعر 399 ريال بدلا من 439 ريال خصم 10%.

عروض الشاشات هايبر بنده

تضمنت تخفيضات هايبر بنده كذلك خصومات خيالية على شاشات التلفزيون الزكية ومنها : تلفزيون دورا ال اي دي 32 بوصة بسعر 449 ريال بدلا من 999 ريال خصم 55%، تلفزيون سكاي وورث جوجل اندرويد 55 بوصة يدعم تقنية 4 كي بسعر 1699 ريال بدلا من 2799 ريال خصم 39%، مضخم الصوت فيليبس بسعر 249 ريال بدلا من 329 ريال خصم 24%، يتوفر هاتف نوكيا بلس سي 1 سعة 16 جيجابايت بسعر 289 ريال بدلا من 319 ريال خصم 10%.

عروض الجوالات هايبر بنده

تضمنت تخفيضات شهر أغسطس عروض الجوالات هايبر بنده هاتف أونور اكس 7 سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر خاص 679 ريال، يتوفر هاتف نوكيا سي 30 سعة 3 جيجا رام و 64 جيجابايت بسعر خاص 489 ريال، يتوفر هاتف زد تي اي بليد اي 31 بلس سعة 32 جيجابايت بسعر 299 ريال بدلا من 349 ريال خصم 14%، يتوفر هاتف نوكيا جي 10 سعة 64 جيجابايت بسعر خاص 499 ريال.