شوف عروض بنده الأسبوعية خصم ولا في الخيال يصل ل70% وحتي نهاية أغسطس أقوى التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية تقدم تخفيضات مذهلة علي السلع المتوفرة داخل فروعها، وتشمل هذه العروض المواد الغذائية والأجهزة المنزلية الحديثة بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، وتتميز المنتجات التي تعرضها هذه الشركة بجودتها الفائقة التي يحرص كل عميل على اقتنائها، لذا يقبل على أسواق بنده الموزعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك للاستفادة من المنتجات التي تعرضها الشركة ونيل الخصومات المستمرة بشكل أسبوعي. عروض بنده السعودية اشتري من أسواق بنده السعودية موبايل فيفو واي 21 مزود هذا الهاتف بذاكرة داخلية 64 ورامات تصل إلى 4 جيجا بسعر لا يقاوم 669 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده السعودية على موبايل فيفو واي 72 مزود بشريحتين يدعم نظام 5G بسعر لا يقاوم يصل إلى 1099 ريال سعودي بدلاً من 1299 ريال سعودي.

كما تتألق خصومات بنده السعودية على موبايل من نوع سامسونج جالاكسي أي 53 مدعم بعدد 2 شريحة، بالإضافة إلى أنه مزود بنظام 5G ومعالج ثماني النواة، علاوة على توفر عدد رامات يصل إلى 8 جيحا بسعر مناسب 1420 ريال سعودي بدلاَ من 1599 ريال سعودي.

ويمكنكم الاستفادة بنفس نوع الهاتف بذاكرة داخلية تصل إلى 64 جيجا بسعر لا يقاوم يصل إلى 1620 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي.

ويتوفر أيضًا من هذا الهاتف نسخة أخرى مميزة من حيث الإمكانيات بذاكرة تخزينية تصل إلى 128 جيجا بايت. أقوى عروض هايبر بنده على الهواتف اشتري من أسواق بنده موبايل سامسونج أي 03 كور بمزود بشريحتين، كما يدعم هذا الهاتف نظام 4G بسعر لا يقاوم 349 ريال سعودي بدلاً من 369 ريال سعودي.

تنزيلات أسواق بنده السعودية على

تنزيلات أسواق بنده السعودية على موبايل من نوع سامسونج إي 22 مزود بشريحتين ويدعم نظام 4G بشاشة وحجم الشاشة 6.6 بوصة، ويتمتع هذا الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد بسعر مناسب 699 ريال سعودي بدلاً من 775 ريال سعودي.

كما يتوفر من هذا الهاتف نسخة أخرى ذاكرتها تصل إلى 64 جيجا بايت بسعر 809 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال سعودي.

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