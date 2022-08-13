نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الخمسات من العثيم مول للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم مول تقدم أقوى العروض الأسبوعية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في مهرجان عروض الخمسات، بالإضافة إلى عروض مختارة على مجموعة هائلة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتنوعة التي لا غنى عنها لدى كل ربة منزل، مع العلم أن هذه العروض وأكثر متوفرة في جميع فروع شركة أسواق عبد الله العثيم مول المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة والتمتع بأقوى العروض لهذا الأسبوع والتي تستمر حتى يوم 17 أغسطس. أقوى عروض العثيم مول الأسبوعية للسلع الغذائية عرض ترويجي على زيت نور دوار الشمس سعة العبوة 2.7 لتر فقط بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال.

أرز تاج محل مزة هندي وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال.

كورن فليكس كلوقز أبو ديك وزن واحد كيلو جرام بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 45.95 ريال. أقوى العروض على سكر أبو فهد ناعم وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 34.50 ريال.

بديل شوكولاتة كيمبر بالحليب ولوز بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال للقطعتين.

تونة فيكتو أبيض دوار الشمس وزن 160 جرام بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 6.50 ريال. عرض خاص على زيت عافية ذرة عرض به عبوتين سعة العبوة الواحدة 1.5 لتر بسعر 45 ريال سعودي للعرض بدلاً من 64.95 ريال.

زيت هالة دوار الشمس سعة العبوة 1.5 لتر بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

عرض 4 حبات حليب المراعي مركز سائل بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال. عروض الخضروات والفاكهة ومنتجات البقالة وغيرها بخاري حمراء بسعر 10 ريال سعودي للكيلو.

أناس بسعر 5 ريال سعودي للكيلو.

عنب احمر كبير بسعر 10 ريال سعودي للعرض 2 كيلو. مربى مشمش شهد بسعر 15 ريال سعودي للكيلو.

شبيهة جبن دومتي فيتا بسعر 15 ريال سعودي للكيلو.

خلطة زبدة إماراتي بلوك بسعر 15. ريال سعودي للكيلو.

وأقوى العروض على لبنة فيرست تشويز بسعر 20 ريال سعودي للكيلو، أو بسعر 50 ريال للعلبة. عسل لانجنيز وزن البرلمان 500. جرام بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال.

جبن بوك كاسات بيضاء بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال.

عرض خمس حبات دجاج مجمد سدايا وزن الحبة 1000 جرام بسعر 90 ريال سعودي للعرض بدلاً من 112.50 ريال.

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