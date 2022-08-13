شوف عروض المكيفات والهواتف والساعات الذكية تخفيضات اكسترا الكبرى حتى نهاية أغسطس

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عمر شويل - جدة عروض المكيفات والهواتف والساعات الذكية تخفيضات اكسترا الكبرى حتى نهاية أغسطس، تتضمن عروض اكسترا تخفيضات مذهلة على الأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى الساعات والهواتف والشاشات الذكية، حيث يتوفر آريتي عجانة 650 وات باللون البرتقالي بسعر 499 ريال بدلاً من 689 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 24 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض المكيفات والهواتف اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على المكيفات : يتوفر الزامل مكيف جداري 31400 وحدة بارد بسعر 5050 ريال بدلاً من 6849 ريال خصم 26%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على المكيفات ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 242 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 4 هدايا مجانية بقيمة 727 ريال.

يتوفر ضمن خصومات الصيف جنرال مكيف جداري 19000 وحدة بارد حار بسعر 4579 ريال بدلاً من 5719 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 219 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 548 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على مطحنة البن : يتوفر ديلونجي مطحنة بن سعة 120 جرام بسعر 332 ريال بدلاً من 349 ريال خصم 5%، ضمن عروض اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 16 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس مطحنة قهوة ستاردست بسعر 99 ريال بدلاً من 119 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 5 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الشاشات اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الشاشات الذكية : يتوفر توشيبا تلفزيون سمارت 58 بوصة فائق الوضوح بسعر 2399 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 40%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 115 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس ال جي تلفزيون سمارت 70 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 3799 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 49%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 182 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 349 ريال. عروض الساعات الذكية اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الساعات الذكية : يتوفر آبل ساعة إصدار نايك الجيل السابع 41 ملم جي بي إس بسوار أسود بسعر 1659 ريال بدلاً من 1849 ريال خصم 10%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الساعات الذكية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 80 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 59 ريال.

يتوفر ضمن خصومات شهر أغسطس هواوي ساعة سمارت بلوتوث بحجم 1.64 بوصة باللون الأسود بسعر 319 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 16 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الهوتف اكسترا الكبرى إستكمالاً لسلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى تتوفر عروض خاصة على الهواتف : يتوفر سامسونج جالكسي إس 20 إف إي يدعم شبكة الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت باللون الأخضر بسعر 1649 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 45%، ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 79 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 59 ريال.

يتوفر هواوي واي 5 بي سعة 32 جيجابايت باللون الأزرق بسعر 369 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 7%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 18 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 59 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.

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